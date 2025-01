Na instagramowym profilu Klub Zdrowia i Urody pojawił się post, w którym prowadzący go dietetycy postanowili podzielić się z obserwatorami prostymi trikami na podkręcenie metabolizmu, a finalnie - schudnięcie. Metabolizm, czyli inaczej przemiana materii ma kluczowe znaczenie w procesie chudnięcia lub utrzymania szczupłej sylwetki. Gdy spowalnia, rośnie masa ciała, pojawia się problem z utratą wagi, chroniczne zmęczenie, ochota na węglowodany i słodycze, zaparcia, a co za tym idzie gorsze samopoczucie. Na szczęście, możemy temu zapobiec.

Problem spowolnienia metabolizmu nie jest wbrew pozorom błahym tematem - odbija się on bowiem na funkcjonowaniu całego organizmu. Może być on spowodowany chorobami takimi jak np. Hashimoto, niedoczynność tarczycy czy insulinooporność lub wynikać ze stylu życia. Badania wykazały bowiem, że osoby stosujące ubogą w składniki odżywcze, za to bogatą w cukier i tłuszcze trans dietę oraz unikające aktywności fizycznej niejako same spowalniają przemianę materii organizmu. Za ten stan rzeczy może także odpowiadać spożywanie zbyt dużej ilości alkoholu.