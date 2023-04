Zdjęcie, o którym mowa opublikowała na Facebooku jedna z turystek, odwiedzających Wielką Raczę w Beskidzie Żywieckim. W Wielkanoc postanowiła wspiąć się na szczyt, gdzie wykonała pamiątkowe zdjęcie, które odbiło się głośnym echem w internecie. Na zamglonej fotografii drewnianego krzyża możemy dostrzec białą postać, wpatrującą się w obiektyw. Mimo że niektórzy internauci przekornie pisali w komentarzach, że to "duch majonezu kieleckiego", inni pisali, że widok jest przerażający i będą omijać to miejsce szerokim łukiem.

Objawienie anioła w Lanckoronie

Kilka lat temu internet obiegło zdjęcie przedstawiające tajemniczy rozbłysk na rynku w Lanckoronie. Zjawisko zarejestrowała kamera monitoringu zainstalowana na budynku Izby Muzealnej. Zjawa wydawała się falować w miejscu.

Zarówno mieszkańcy miasta, jak i internauci wysnuli pewną teorię. Stwierdzili, że w Lanckoronie objawił się anioł.

To musiał być anioł, który ukazał się w naszym miasteczku nieprzypadkowo napisał jeden z użytkowników Facebooka.

Nieprzypadkowo, ponieważ co roku w Lanckoronie organizowany jest festiwal "Anioł w Miasteczku", podczas którego mieszkańcy przebierają się za te istoty. Wielu komentujących wyjaśnia, że rozbłysk widziany na uchwyconej klatce musiał być załamaniem światła od lampy w mokrej szybie lub kropli na obiektywie, która zadziałała jak soczewka. Jednakże internauci pisali, że sytuacji przyglądali się też naoczni świadkowie, którzy widzieli rozbłysk na niebie na własne oczy.

Duch Andrzej w Głogowie

Kilka lat temu w internecie zrobiło się głośno na temat "ducha" uchwyconego na kamerze monitorującej teren wokół stacji paliw w Głogowie. Zapis z kamery trwa kilka sekund i przedstawia świetlisty obłok przemieszczający się po parkingu, a następnie przenikający do środka budynku. Porusza się on w sposób podobny do człowieka, a nawet na chwilę zatrzymuje się, jakby decydował, w którą stronę następnie się udać.

Sytuację opisał portal naszemiasto.pl. Jak możemy przeczytać w artykule, pracownice oberży nazwały ducha Andrzej. Z ich zeznań wynika, że podczas nocnych zmian w pracy kilkukrotnie były świadkami dziwnych zdarzeń. Według nich Andrzej lubi płatać najróżniejsze figle, od trzaskania drzwiami po włączanie urządzeń kuchennych. Kobiety twierdzą, że obecność ducha w tej okolicy ma związek ze śmiercią właściciela znajdującej się niedaleko stacji paliw. Mężczyzna został tam zamordowany.

Mityczna zjawa na drzewie w Meksyku

Inną głośną w internecie sprawą było zdjęcie zjawy na drzewie udostępnione przez prezydenta Meksyku. Na pierwszy rzut oka na zdjęciu możemy dostrzec przerażającą postać z długimi białymi włosami i świecącymi oczami. Wyłania się ona zza gałęzi drzewa. Andrés Manuel López Obrador stwierdził, że zjawa to "alux", czyli mityczne stworzenie znane z kultury Majów.