Niezwykła historia miłości

Wszystko zaczęło się w 2009 roku pod sklepem Oxxo w Nuevo San Juan w Meksyku. Luz Yesenia Geronimo Cerna spotkała tam Juana Mendozę Alvizara, gdy był bezdomny i mył samochody, by zdobyć pieniądze na jedzenie. A że była fryzjerką, zaproponowała, że zrobi mu “metamorfozę". Miała zmienić jedynie jego mocno zaniedbaną fryzurę, ale odmieniła jego życie. A także swoje.

Luz Yesenia zaprosiła Juana do swojego salonu, zrobiła mu nową fryzurę, a do tego pozwoliła się umyć i przebrać, żeby wyglądał czysto i świeżo. I wtedy dostrzegła, że nieznajomy bezdomny jest bardzo przystojnym facetem. "Kiedy go ostrzygłam, byłam trochę zaskoczona, wyglądał super" - wspomina w filmiku na TikToku fryzjerka. I dodaje, że już wtedy się w nim zakochała. "To była miłość od pierwszego wejrzenia" - twierdzi.

Ale w Juanie urzekł ją nie tylko wygląd. Luz, mijając go na ulicy, dostrzegła, że choć sam był w rozpaczliwej sytuacji, troszczył się o innych, był serdeczny i pomocny. Właśnie dlatego zdecydowała się mu pomóc. A potem zaczęła się z nim spotykać. "Od początku dobrze nam się układało i wiedziałam, że jest tym, którego szukałam" - wspomina Luz.

Szczęśliwe zakończenie

Dwa lata po pierwszym spotkaniu ona i Juan wzięli ślub. Dziś mają troje dzieci: 12- letnią Larissę, 9-letnią Kimberly i 3-letniego Zazila. Luz nadal pracuje jako fryzjerka, jej mąż jest murarzem, a w wolnym czasie naprawia telefony komórkowe.

Niezwykłe love story, które jest gotowym materiałem na scenariusz, stało się popularne dzięki TikTokowi. Luz opublikowała tam filmik przedstawiający historię ich miłości z podpisem: "Nie ma wątpliwości, że ten, kto szuka, znajdzie. Ja znalazłam w nim drugą połowę, której potrzebowałam".

Klip zaczyna się od zdjęcia sklepu, pod którym się poznali, szybko stał się wiralem, potem Luz pokazuje też miejsce, w którym Juan sypiał, kiedy był bezdomny i jak wyglądał, gdy się poznali - z brudną twarzą i rozczochranymi włosami. Potem widzimy go już w nowej fryzurze, a w końcu z żoną i dziećmi.

Filmik ma już ponad 5 milionów wyświetleń, ponad 350 tys. polubień i kilka tysięcy komentarzy, z których większość to zachwyty, gratulacje oraz życzenia szczęścia. Zdarzają się też pytania od singli o dokładny adres tego sklepu w Nuevo San Juan, pod którym zaczęła się ta niezwykła historia.

