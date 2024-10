Te funkcje znikają z programu lojalnościowego 16 listopada. Pomagały zbierać więcej nalepek

Od 16 listopada program lojalnościowy "Moja Biedronka" straci kilka funkcji, które do tej pory pomagały klientom w szybszym zbieraniu naklejek. Dotychczas aplikacja pozwalała na aktywowanie funkcji "Zbieram naklejki", dzięki czemu klienci mieli cyfrowy album zawsze pod ręką i mogli korzystać z promocji. W ramach programu za zeskanowanie aplikacji oraz zakup wskazanych produktów przysługiwała dodatkowa nalepka.

Funkcje, które znikną z programu, obejmują również możliwość zdobywania dodatkowych naklejek za rozwiązanie quizów dostępnych w aplikacji. Do tej pory klienci mogli otrzymać specjalny kod po dokonaniu zakupów na kwotę 69 zł, który następnie uprawniał do udziału w quizie i zdobycia kolejnej naklejki. Był to atrakcyjny sposób na zwiększenie swoich szans na szybsze uzyskanie nagrody, zwłaszcza dla stałych bywalców sklepów Biedronka.

Klienci, którzy nie korzystali z aplikacji, byli zmuszeni do zbierania naklejek w tradycyjny sposób - za pomocą papierowego albumu, do którego każdą zdobytą nagrodę wklejali ręcznie. Nalepki są przyznawane za wydanie 69 zł, a dodatkowa naklejka jest możliwa do zdobycia, jeśli w zakupach znajdą się owoce lub warzywa. W obliczu nadchodzących zmian w programie lojalnościowym warto skorzystać ze wszystkich dostępnych opcji, które umożliwiają uzyskanie bonusowych punktów.

Gang Produkciaków. Ostatnia szansa na zebranie naklejek

Promocja "Gang Produkciaków" zakończy się 16 listopada, po czym nie będzie już możliwości zdobywania naklejek - zarówno w formie fizycznej, jak i poprzez aplikację Moja Biedronka. Dla klientów, którzy jeszcze nie zebrali wystarczającej liczby nalepek, to ostatnia szansa, by włączyć się do gry i zgromadzić potrzebne punkty. Sieć podkreśla, że po tej dacie system naliczania naklejek zostanie zablokowany, co uniemożliwi dalsze zbieranie punktów, bez względu na rodzaj zakupów czy zastosowane promocje.

Realizacja zgromadzonych albumów będzie możliwa do 30 listopada, co zapewnia klientom nieco więcej czasu na wymianę punktów na maskotki. Dodatkowe dni po zakończeniu promocji umożliwiają dokładne przejrzenie ofert i skompletowanie wybranej kolekcji Produkciaków bez presji czasu. Sieć zastrzega jednak wydawanie maskotek tylko do wyczerpania zapasów, wobec czego warto się pospieszyć.

Dla klientów, którzy nie zgromadzili pełnej liczby naklejek, Biedronka przewidziała możliwość zakupu maskotek na specjalnych warunkach. Produkciaka można nabyć za 24,99 zł, jeśli album zawiera minimum 30 naklejek. Alternatywnie, istnieje opcja zakupu zabawki bezpośrednio w cenie regularnej wynoszącej 49,99 zł, co pozwala na zdobycie maskotki nawet w przypadku całkowitego braku punktów.

