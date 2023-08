Czym są emerytury pomostowe?

Emerytura pomostowa to rodzaj świadczenia okresowego, przysługującego do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego osobom, które wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Cechą charakterystyczną emerytur pomostowych jest ich przejściowy charakter. Stanowią one niejako pomost między świadczeniami nabytymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego a prawem do emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach systemu powszechnego.

Zdjęcie Jak szacuje ZUS, w 2024 r. na emeryturę pomostową będzie mogło przejść ok. 7,3 tys. osób / 123RF/PICSEL

Emerytury pomostowe będą przysługiwać także tym osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r. W ramach nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych uchylony jest wygasający charakter tych świadczeń.

Są też regulacje dotyczące wzmocnienia ochrony prawnej związkowców, ale nie tylko, także m.in. kobiet w ciąży - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zdjęcie Wiele grup zawodowych będzie starało się o prawo do emerytur pomostowych. / 123RF/PICSEL

Jak szacuje ZUS, w 2024 r. na emeryturę pomostową będzie mogło przejść ok. 7,3 tys. osób. W kolejnych latach liczba ta ma być mniejsza i np. w 2029 r wynieść 4 tys., a w 2033 osiągnąć poziom 4,8 tys. Obecnie tymczasem ogólna liczba osób pobierających te świadczenia wynosi 40,8 tys.

Zdjęcie Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia / 123RF/PICSEL

Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej, stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku - informuje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zdjęcie Prace na morskich platformach wiertniczych wpisują się w definicję pracy w szczególnych warunkach / 123RF/PICSEL

Dla przykładu takimi pracami są:

prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych,

prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych,

prace na morskich platformach wiertniczych,

prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy,

prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze po substancjach niebezpiecznych.

Zdjęcie Cechą charakterystyczną emerytur pomostowych jest ich przejściowy charakter / 123RF/PICSEL

Prace o szczególnym charakterze to prace, wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

Zdjęcie Członkowie zespołów ratownictwa medycznego wykonują pracę o szczególnym charakterze, co ma wpływ na decyzję o przyznaniu emerytury pomostowej / 123RF/PICSEL

Dla przykładu takimi pracami są:

prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor),

prace kontrolerów ruchu lotniczego,

prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym,

prace operatorów reaktorów jądrowych,

prace członków zespołów ratownictwa medycznego.

Kto może zyskać wcześniejsze emerytury?

W związku z tym, że rząd odblokował prawo do pomostówek młodszym rocznikom pracowników, to wszystko wskazuje na to, że wiele grup zawodowych będzie starało się o prawo do emerytur pomostowych.

Zdjęcie Listonosze starają się o przyznanie im prawa do emerytury pomostowej / Tomasz Holod/Polska Press/East News / East News

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Listonoszy Poczty Polskiej złożył do Sejmu petycję w sprawie możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę przez grupę zawodową listonoszy. Argumentem jest wykonywanie pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych - w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza, podczas ujemnej temperatury, ciągłych opadów, czy gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Niewykluczone, że śladami listonoszy pójdą kurierzy, którzy walcząc o "pomostówkę", mogą wysunąć argumenty o wykonywaniu pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.