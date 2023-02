Spis treści: 01 Wniosek o 500 PLUS do ZUS

02 Nowy sposób składania wniosków o 500 plus

03 Kiedy wypłata świadczenia 500 plus?

Wniosek o 500 PLUS do ZUS

Świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Aby otrzymać pieniądze na nowy okres świdczeniowy, należy złożyć odpowiedni wniosek. Nowy okres dla świadczenia 500 plus rozpoczyna się 1 czerwca każdego roku. Dla osób, które chcą bezproblemowo uzyskać świadczenie na cały okres od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024, najważniejszy jest termin — 30 kwietnia 2023 roku. Wnioski złożone do tego dnia dają gwarancję przedłużenia świadczenia na kolejny rok, bez straty choćby jednego zasiłku.

Nowy sposób składania wniosków o 500 plus

Od 1 lutego ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o 500 plus drogą elektroniczną. Od lat korzystać można przy tym z narzędzi:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

portalu Emp@tia - opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL

bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę - opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.



W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwił także wysłanie wniosku o 500 plus za pomocą specjalnej aplikacji. - Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store - czytamy w oficjalnym komunikacie ZUS. Zobacz, jak wysłać wniosek za pomocą aplikacji mZUS

Przypomnijmy również, że nie ma już opcji składania wniosków stacjonarnie. To efekt zmian, które wprowadzone zostały w 2022 roku.

Kiedy wypłata świadczenia 500 plus?

Zdjęcie Świadczenie 500 plus przelewane jest na wskazane konto bankowe / Marek BAZAK/East News / East News

Jak podkreśla ZUS, termin wypłaty świadczenia 500 plus jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:

do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

- ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

- ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

- ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,

- ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca, w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Co ważne, wypłata świadczenia 500+ odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej. Pieniądze zostają przelane na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.



