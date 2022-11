Na początku października wiceminister finansów Artur Soboń zapowiedział, że rząd rozmawia o zmianach, dotyczących zasad wypłaty dodatku 500 plus. Świadczenie, które dotychczas przysługiwało wszystkim rodzicom bez względu na ich dochody, miałoby być teraz od nich uzależnione i trafić do najbiedniejszych!

Na początku 2022 roku wprowadzono natomiast istotną zmianę, dotyczącą składania wniosków o przyznanie świadczenia - teraz składać je można wyłącznie drogą elektroniczną. Ta zmiana ma być ułatwieniem dla rodziców, którzy mogą złożyć taki wniosek również w weekend.

Najnowsza zmiana dotycząca 500 plus, którą zapowiedział właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych również ma zagwarantować rodzicom większą wygodę i usprawnić proces składania wniosków.

ZUS zapowiada kolejne zmiany w 500 plus!

ZUS poinformował właśnie, że przygotował sporą zmianę dla osób składających wnioski o świadczenia 500 plus lub 300 plus, gwarantowane przez program "Dobry Start 300 plus ". Od poniedziałku, 14 listopada można to zrobić za sprawą aplikacji mobilnej mZUS.

Aplikacja mobilna mZUS przeznaczona jest na smartfony z systemami operacyjnymi Android oraz iOS i jest dostępna w sklepach Google Play oraz App Store.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że dzięki aplikacji rodzic może:

złożyć wniosek o świadczenia 500 plus i 300 plus

sprawdzić status wysłanych wniosków i informacje o wypłacie świadczeń

otrzymywać powiadomienia z ZUS

odczytać wiadomości, które pojawiły się na profilu na PUE ZUS.

ZUS zapewnia, że aplikacja będzie jeszcze rozbudowywana.

