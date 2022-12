W Polsce pierwszy raz możemy spotkać to imię po 1220 roku. W staropolskim możemy się spotkać z takimi formami jak Fester, Syc, Sychta lub Syszko.

Ile jest imion Sylwester w Polsce?

Imię Sylwester w ostatnich latach traci na popularności. Jeszcze w 2008 roku nadano takie imię aż 133 dzieciom. W 2021 nazwano tak tylko 48 chłopców. W tamtym roku najwięcej Sylwestrów pojawiło się w województwie pomorskim i wielkopolskim. W obrębie każdego z nich nazwano tym imieniem 8 chłopców. Najmniej Sylwestrów, bo tylko dwóch, nazwano w województwie lubelskim. Pierwsza połowa 2022 również nie była dla Sylwestrów pomyślna. W okresie 6 miesięcy tylko 20 chłopców dostało takie imię. W Polsce bardzo mocno widać tendencję spadkową ilości chłopców o tym imieniu.

Reklama

Czy Sylwester to polskie imię?

Sylwester to spolszczona wersja tego imienia. W innych językach możemy usłyszeć odmiany takie jak Sylvester, Silvestre, Sylvestre lub Silvestro. Imię ma pochodzenie łacińskie i jest związane ze słowem "silva", które oznacza las. Bezpośrednio pochodzi od słowa "silvestris", które oznacza leśny, dziki.

Przeczytaj także: Najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2022 roku. Jakie są ich znaczenia i skąd pochodzą?

Sylwester - imieniny

Najpopularniejszym dniem, w którym Sylwester obchodzi imieniny, jest 31 grudnia. Pozostałe daty, w których można uczcić to imię to:

2 stycznia

15 kwietnia

10 maja

9 czerwca

20 listopada

26 listopada

Numerologia dla imienia Sylwester

Numerologiczna liczba imienia Sylwester wynosi 11. Oznacza to, że w numerologii osoby o tym imieniu są charyzmatyczne i nieugięte. Ich negatywne cechy to egocentryzm. Liczbie 11 przypisywana jest duża moc. Należy do liczb mistrzowskich. To oznacza, że osoba spod tej liczby jest rozwinięta duchowo i ma silną intuicję. Istnieje opinia, że misją takich osób jest wskazywanie drogi innym. Mimo swojej mocy, jedenastki, kiedy zostaną zranione, bardzo cierpią, zamykają się w sobie i wpadają w marazm.

Znaczenie imienia Sylwester

Osoby o tym imieniu są otwarte i bardzo uczuciowe. Lubią towarzystwo innych ludzi i nigdy nie pogardzą dobrą imprezą. To osoby, którym przyjemność sprawia zarówno bycie organizatorem jak i gościem. Sylwester najczęściej cechuje się poczuciem humoru i potrafi zjednywać sobie ludzi.

To człowiek, który jest zaradny, kreatywny i ma mnóstwo pomysłów. Nie lubi prosić innych o pomoc. Może być egocentryczny. Nie jest za to wybuchowy, ani konfliktowy.

Jest błyskotliwy i inteligentny. Dobrze sobie radzi w karierze zawodowej. Praca jest dla niego nie tylko sposobem na zarobienie pieniędzy, ale także okazją do rozwoju osobistego i działania. Nie lubi rutyny i nudy. Momentami może być przez to nierozważny i może podejmować pochopne decyzje. Przez to stałe związki mogą go nudzić. To człowiek, który lubi adorować, ale nie jest fanem wiązania się.

Przeczytaj także: „Niekwestionowana królowa brytyjskiej mody”. Nie żyje Vivienne Westwood

Znani o imieniu Sylwester

Patronem imienia jest papież Sylwester I, który jest jednym z pierwszych znanych ludzi o tym imieniu. W popkulturze jedna z najpopularniejszych postaci o imieniu Sylwester to czarny kot ze "Zwariowanych melodii", który próbował złapać ptaszka Tweety. W showbiznesie najpopularniejszym posiadaczem tego imienia jest Sylvester Stallone - amerykański aktor. W Polsce wielu Sylwestrów możemy spotkać w sporcie. Piłkarz Sylwester Wyłupski, hokeitsta Sylwester Wilczek, kolarz Sylwester Szmyd, lekkoatleta Sylwestre Bednarek. W polskim przemyśle filmowym można spotkać Sylwestra Latkoweskiego, dokumentalistę, czy Sylwestra Chęcińskiego, scenarzystę i reżysera filmowego.

Przeczytaj także: Najseksowniejsze imiona dla kobiet. Mężczyźni szaleją na ich punkcie