Śmierć królowej Elżbeity II

8 września świat obiegła informacja o śmierci królowej Elżbiety II. Odeszła w wieku 96 lat. Zasiadała na brytyjskim tronie od 1952 roku. Informację o jej śmierci przekazał Pałac Buckingham.

70 lat panowania oznacza, że Elżbieta II była niemal zawsze obecna w życiu wielu Brytyjczyków. To dla nich niewątpliwa strata, a jej śmierć niesie za sobą wiele zmian.

Obecnie Wielka Brytania ma króla. Na tronie zasiądzie syn Elżbiety II, który będzie panował jako Karol III. Nowy tytuł uzyskała również żona następcy tronu. Camilla Parker-Bowles przyjęła tytuł królowej, a książę William i księżna Kate będą nosić tytuły księcia i księżnej Kornwalii i Cambridge.

Co się zmieni po śmierci królowej Elżbiety II?

Wizerunek królowej Elżbiety II był widoczny na wielu przedmiotach codziennego użytku. W najbliższym czasie dojdzie więc do pewnych modyfikacji i pojawi się na nich portret nowego króla. Zmianie ulegną m.in. banknoty, monety, znaczki pocztowe i paszporty.

Pieniądze nie zostaną jednak wymienione z dnia na dzień. Szacuje się, że może to trwać nawet latami. Warto podkreślić, że zgodnie z tradycją, na obecnych monetach królowa jest zwrócona w prawą stronę, ale na nowych król będzie zwrócony w lewo. Podobnie będzie ze znaczkami. Powstaną nowe z twarzą króla, a obecne będą stopniowo wycofywane.

Zdjęcie Karol III jest nowym królem Wielkiej Brytanii / Chris Jackson / Staff / Getty Images

Poza tym zmieniona zostanie wersja brytyjskiego hymnu narodowego. Słowa "God save our gracious Queen" (Boże, chroń Królową) zostaną zastąpione "God save our gracious King" (Boże, chroń Króla). Okazuje się, że zmienione zostaną również wojskowe i policyjne mundury, które są opatrzone inicjałami zmarłej królowej.

Możliwe, że konieczne będzie również wymienienie skrzynek pocztowych, które są opatrzone insygniami Elżbiety II. Co do tego nie ma jeszcze pewności, ponieważ nadal można znaleźć takie, które noszą inicjały ojca zmarłej królowej. Zapewne każda nowa skrzynka będzie już zawierała insygnia Karola III.

W dodatku, jak podaje "Daily Mail", paszporty będą wydawane w imieniu króla, a to oznacza, że "Her Majesty's Passport Office" stanie się "His Majesty's Passport Office". Ponadto tytuły adwokatów i radców prawnych mianowanych przez monarchę zmienią się z "Queen's Counsel (QC) na King's Counsel (KC).

