Trudny test na spostrzegawczość. Tylko 5 proc. ludzi da sobie z nim radę. Masz 10 sekund na znalezienie "O"

Julia Dybowska chwali się wakacjami z miliarderem. Luksusowo

Kylie Jenner eksponuje brzuch w półprzezroczystym komplecie. Co za figura

Anna Lewandowska chwali się umięśnionym brzuchem. "Wow" - piszą fani Jedna z mieszkanek Krakowa dokonała kilka dni temu niecodziennego odkrycia! Gdy czekała na przystanku na przyjazd swojego tramwaju, zauważyła tajemniczą roślinę, różniącą się znacznie od naszych rodzimych gatunków drzew i chwastów. Roślina rosła tuż przy wiacie przystanku na ulicy Grota-Roweckiego w Krakowie i mocno zaintrygowała kobietę.

Mieszkanka Krakowa postanowiła zidentyfikować roślinę, a gdy odkryła, z czym ma do czynienia, nie mogła w to uwierzyć! Szybko zrobiła zdjęcie i przesłała je do krakowskiego MPK, które obsługuje ten teren.

Znalazła na przystanku zaskakującą roślinę. MPK szybko odpowiedziało

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie opublikowało na Facebooku następujący post:

Napisała do nas nasza pasażerka, Pani Ewa. Zrobiła to, ponieważ na przystanku tramwajowym przy ul. Grota-Roweckiego w kierunku centrum miasta, pomiędzy wiatą a ogrodzeniem od ulicy, zauważyła rosnące niespotykane w naszym klimacie drzewo figowe. Drzewo nie ma jeszcze owoców, ale jak pisze Pani Ewa, wszystko przed nami. Pani Ewie bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami tą ciekawą informacją

- napisali pracownicy MPK.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne przekazało następnie sprawę drzewka do Zarządu Zieleni Miejskiej, losem rośliny zainteresowali się także mieszkańcy Krakowa, dopytując czy służby planują ją przesadzić.

Reklama

Jak poinformował ZZM na łamach "Dziennika Polskiego", nie ma takiej możliwości.

Sprawdziliśmy i niestety nie da się przesadzić drzewka z tej szczeliny bez uszkodzenia korzeni. W parku nie poradzi sobie przy niższej temperaturze, ale tutaj trafiło o dziwo na podatny grunt bo w tym rogu wiata przystankowa zadziałała jak mini szklarnia. Co można zrobić? Będąc na przystanku na Grota- Roweckiego użyczyć Pannie Fidze nieco wody

- radzą mieszkańcom Krakowa pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej.

Myślicie, że krakowska figa zostanie lokalną celebrytką?

Zobacz również:

Ten owad w Polsce robi wrażenie swoimi rozmiarami. Budzi strach i popłoch