Leśnicy znaleźli na terenie Nadleśnictwa Brzeziny (woj. łódzkie) młodszą kuzynkę bursztynu, czyli bryłę żywicy sosnowej.

"Czy znaleźliście kiedyś bursztyn nad morzem? Nam udało się znaleźć jego młodszą kuzynkę żywicę. A dokładnie bryłę żywicy sosnowej, która nagromadziła się na pniu drzewa. Pewnie po jakimś uszkodzeniu zastygła w szczelinie kory i odpadła. Co powiecie na leśną biżuterię?" - napisali leśnicy na Facebooku.

Babcina apteczka. Ta maść powinna się w niej znaleźć

Wiosna to najlepszy czas na uzupełnienie domowej, babcinej apteczki. A żywica z pewnością może nam w tym pomóc. To wspaniały dodatek do maści leczniczych, które możemy wykonać sami w domu. Żywica z sosny czy świerka jest bogata w olejki eteryczne, witaminę C, garbniki, flawonoidy czy kwasy fenolowe.

Lecznicza maść choinkowa - krok po kroku

Zdjęcie Podczas spaceru po lesie warto zebrać żywicę sosnową lub świerkową / 123RF/PICSEL

Podczas spaceru po lesie warto zebrać żywicę sosnową lub świerkową (50 ml, czyli garść). Gdzie ją znaleźć? Intensywnego wycieku żywicy można się spodziewać w naturalnie złamanym drzewie albo w miejscu, gdzie gałązki były świeżo cięte czy podcinane. Do przygotowania maści potrzebne będzie również ok. 40 sztuk pączków sosny i ok. 20 sztuk Młodych gałązek świerkowych (o długości 5 cm).

Zebrane leśne dary po umyciu trzeba umieścić w rondelku i z olejem kokosowym (200 ml.) podgrzewać na małym ogniu. Po pewnym czasie żywica rozpuści się całkowicie, a igliwie straci jaskrawozieloną barwę. Olej kokosowy nabierze złotożółtej barwy.

Całość należy mieszać i odstawić do przestygnięcia, a jeszcze płynną maść wlać do słoika z zakrętką. Po zastygnięciu ma stałą konsystencję, właściwą dla oleju kokosowego.

Maść choinkowa - jak stosować?

Zdjęcie Maść choinkową można stosować na wiele sposobów / 123RF/PICSEL

Maść choinkową można stosować na wiele sposobów. Sprawdzi się, jeśli chodzi o nacieranie bolących mięśni i stawów. Będzie pomocna na otarcia, podrażnienia i ukąszenia owadów. Można nią także nacierać nią klatkę piersiową przy katarze i kaszlu, w udrożnieniu górnych dróg oddechowych pomogą zawarte w niej olejki eteryczne.

