Związkowa Alternatywa zapowiada, że pod koniec miesiąca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie się bezterminowy strajk.

Strajk w ZUS - powody

Co jest powodem protestu w ZUS? Związkowcy tłumaczą, że decyzja o akcji strajkowej została podjęta w obliczu zwolnienia dyscyplinarnego liderki Związkowej Alternatywy w ZUS Ilony Garczyńskiej. Kobieta była główną negocjatorką w sporze zbiorowym.

Związkowcy piszą list do premiera

30 maja związkowcy wystosowali w tej sprawie list do premiera Mateusza Morawieckiego. W dokumencie pracownicy podkreślają, że już od dłuższego czasu nie są zadowoleni z warunków, jakie panują w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Skarżą się m.in. na zmniejszające się wynagrodzenia, coraz większy zakres obowiązków i liczbę nadgodzin, słabe warunki BHP w pracy i mało jasne zasady przyznawania premii i awansów. Protest, który swoim zasięgiem obejmie cały kraj, rozpocznie się dokładnie 27 czerwca.

Protest w ZUS - postulaty

Czego będą się domagać pracownicy ZUS-u? Postulaty są następujące: przywrócenie szefowej ZA do pracy, dymisja prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej i wzrost płac pracowników.

Co to może oznaczać dla Polaków? Jeżeli dojdzie do akcji protestacyjnej w całym kraju, mogą się pojawić problemy z wypłatami świadczeń. Jak podaje Radio Eska, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz przekonuje, że może nawet dojść do wstrzymania wypłaty emerytur czy świadczeń 500 plus.

Strajk w ZUS - co z wypłatą 500 plus?

ZUS nie pozostawił informacji o strajku generalnym bez odpowiedzi. Rzecznik Paweł Żebrowski w komunikacie uspokaja, że emeryci i rodziny z dziećmi nie muszą się martwić o wypłacenie emerytur i 500 plus.

- Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników ZUS realizował, realizuje i będzie realizować wszelkie zadania ustawowe związane z wypłatą emerytur i innych świadczeń, w tym pozostałych na rzecz rodziny, w szczególności 500 plus - cytuje rzecznika ZUS RMF24.

Rzecznik ZUS odpowiada

Jak przekazuje rzecznik w komunikacie cytowanym przez RMF24, "przedstawiciele Związkowej Alternatywy rozpowszechniają nieprawdziwe informacje na temat ZUS".

- Alternatywa to jeden z najmniejszych związków zawodowych w ZUS. Skupia bowiem niewiele ponad 160 członków. Dla porównania w ZUS pracuje ponad 40 tys. pracowników. Przyjęcie dziś tezy tegoż związku to tak, jakby na podstawie informacji jednego dziennikarza powiedzieć, że redakcja kończy swoją działalność - oświadcza Żebrowski cytowany przez RMF24.

Rzecznik ZUS dodaje, że "związek kolejny raz straszy obywateli i rozpowszechnia nieprawdziwe informacje". Żebrowski w komunikacie odniósł się również do zwolnienia Ilony Garczyńskiej. Przekazał, że w opinii pracodawcy wiele razy naruszyła podstawowe obowiązki pracownicze.

