Co robić, gdy zamarzł płyn do spryskiwaczy? Mróz zazwyczaj pojawia się znienacka i zaskakuje kierowców. Letni płyn zamarza w temperaturze poniżej zera, a konsekwencje tego mogą być naprawdę dotkliwe. To przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa.

Jak samemu zrobić domowy płyn do spryskiwaczy?

Płyn do spryskiwaczy zamarzł? Robi się niebezpiecznie

Jeśli płyn do spryskiwaczy zamarznie, nie będziemy mogli wyczyścić szyby podczas jazdy. A zimą ma to ogromny wpływ na komfort podróży i bezpieczeństwo - padający śnieg czy błoto wydobywające spod kół innych aut szybko brudzą szyby. A ograniczenie widoczności i szybko zapadający zmrok to niebezpieczne połączenie.

Gdy płyn zamarznie, może dojść do pęknięcia przewodów w układzie spryskiwaczy, uszkodzenia ich dyszy lub pęknięcia zbiorniczka na płyn. To, ile zapłacimy za uszkodzenia, zależy od modelu samochodu.

Nowy zbiorniczek kosztuje od kilkudziesięciu do 150 zł. Do tego trzeba doliczyć koszty wymiany w warsztacie samochodowym. Ceny dyszy są zróżnicowane - mogą kosztować od kilku do nawet kilku tysięcy złotych.

Co zrobić, gdy zamarznie płyn do spryskiwaczy?

Istnieje kilka sposobów, aby rozwiązać ten problem. Pamiętajmy o tym, aby nie polewać układu ciepłą wodą lub dolewać jej do zbiornika! Nagła zmiana temperatury z pewnością nie przyniesie niczego dobrego. Spowoduje tylko uszkodzenie gumowych i plastikowych elementów. A to oznacza jedno: ich wymianę na nowe.

Gdy zamarznie płyn do spryskiwaczy, warto zastosować bezpieczną i skuteczną metodę. To uruchomienie silnika i jazda w bezpiecznych warunkach do momentu, gdy płyn wróci do pierwotnej postaci. Nie rozmrażaj płynu poprzez włączenie silnika i pozostawienie pojazdu. Taki silnik nagrzewa się o wiele wolniej niż w trakcie jazdy. Jak długo trwa rozmrożenie płynu? Zależy od samochodu i temperatury.

Kolejna metoda to zaparkowanie samochodu w miejscu, gdzie panuje dodatnia temperatura. Może być to nawet garaż podziemny w centrum handlowym. To, jak długo potrwa jego rozmrażanie, zależy od temperatury powietrza.

