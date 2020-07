ZOO Wrocław ratuje z sukcesem zagrożony gatunek na Jawie!

Słyszeliście o kopi luwak? To gatunek kawy, wytwarzany z ziaren, które wydobywane są z odchodów małego zwierzęcia z rodziny łaszowatych. Ta fanaberia powoduje, że te małe drapieżniki zamiast 30 lat, żyją pół roku i jest ich coraz mniej. Ale ZOO Wrocław ruszyło tym pięknym i rzadkim zwierzętom na pomoc. Są pierwsze efekty. Właśnie przyszedł na świat pierwszy łaskunek jawajski, urodzony w stacji hodowlano-badawczej, wybudowanej dzięki środkom ze specjalnego biletu "ZOO NA RATUNEK".

Zdjęcie Młodu jaskunek jawajski /INTERIA.PL/materiały prasowe

Sensacja! Pierwsze na świecie udokumentowane narodziny łuskunka jawajskiego

Łaskunek jawajski to gatunek endemiczny, prawie nieznany i uważany za krytycznie zagrożony wyginięciem. Dzięki wsparciu ZOO Wrocław i niemieckiego Zoologicznego Towarzystwa Ochrony Gatunków (ZGAP) w styczniu br. uruchomiono stację hodowlano-badawczą na indonezyjskiej wyspie Jawa w Prigen Conservation Breeding Ark (Prigenark). Trafiło tam sześć osobników łaskunka trójpręgiego jawajskiego (Arctogalidia trivirgata trilineata), które zostały odebrane przemytnikom. Początkowo zamieszkały w osobnych zagrodach, a próby parowania par rozpoczęto w lutym. Okazało się, że wcale nie jest to takie proste! Ze względu na ich nocny styl życia łączenie par musiało nastąpić po zmroku. W takich warunkach obserwacja była trudna, a musiała być szczególnie uważna i czujna, bo zwierzęta te okazały się bardzo agresywne w stosunku do siebie nawzajem.

Była to naprawdę ciężka praca, bo obserwacje prowadzili pracownicy, którzy za dnia opiekowali się zagrożonymi gatunkami ptaków w centrum Prigenark. Ale ich poświęcenie opłaciło się, bo w czerwcu 2020 r. jedna z trzech samic urodziła jedno młode. Po miesiącu - 14 lipca, Jochen Menner i Roland Wirth, którzy kierują projektem, wysłali oficjalny komunikat o sukcesie w świat. Napisali m.in.

- Jest to pierwsza udana hodowla tego bardzo zagrożonego taksonu i, mamy nadzieję, początek długoterminowego programu ratunkowego. Chcemy podkreślić, że łaskunek trójpręgi jawajski jest jednym z wielu mało znanych taksonów zagrożonych wyginięciem, które mogą szybko i po cichu wymrzeć - pomijane przez społeczność ochroniarską, dopóki nie będzie za późno. Jednak dzięki współpracy międzynarodowej i przy stosunkowo niewielkich kwotach pieniędzy możemy coś zmienić.

- Trudno w to uwierzyć, ale dzięki 5 tys. Euro właśnie ratujemy cały gatunek! Właśnie tak rozumiemy naszą misję - ratować skutecznie gatunki mało znane, ale równie ważne dla środowiska jak te popularne. W tym wypadku mamy do czynienia z bardzo mało znanym zwierzęciem, a dzięki naszemu wsparciu uda się poznać genetykę, ekologię, rozród i zagrożenia łaskunka jawajskiego. To z kolei pozwoli lepiej go chronić. A mogliśmy to zrobić dzięki funduszowi ochrony, który powstał dzięki biletom "ZOO NA RATUNEK", czyli z setek złotówek, które nasi zwiedzający zdecydowali się ofiarować na ochronę przyrody. Bardzo wszystkim Wam Państwu dziękuję za to wsparcie i zachęcam do wybierania właśnie tego biletu podczas wizyt w naszym zoo. Zachęcam również do wspierania Fundacji DODO, bo naprawdę warto. Razem uratujemy wiele zwierząt - mówi Radosław Ratajszczak, prezes zarządu Zoo Wrocław.