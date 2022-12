Zrówieńka turnicka w Polsce

Gatunek owada o łacińskiej nazwie Isophya modesta do tej pory występował na terenach Rumunii oraz Ukrainy. Znalazł również dom na Węgrzech oraz na Słowacji, ale od pewnego czasu mieszka również w Polsce, a dokładnie na Pogórzu Przemyskim.

Za tym niezwykłym odkryciem stoją Szymon Czyżewski oraz Piotr Guzik. W Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych właśnie pojawiła się ich publikacja, w której dokładnie opisali prowadzoną obserwację gatunku tego owada.

Informacje dotyczące dokonania naukowców przekazał m.in. facebookowy profil, który promuje utworzenie Turnickiego Parku Narodowego. To właśnie w jego otulinie odkryto Isophya modesta. Jak się okazuje, badacze zaproponowali, by owad, który przywędrował do nas z zagranicy, nazywał się na cześć tego obszaru.

Aby okazać nasze poparcie dla planowanego Turnickiego Parku Narodowego, uhonorować pracę niezliczonych miłośników przyrody na rzecz jego utworzenia, a także podkreślić wyjątkowy charakter przyrodniczy tego obszaru, proponujemy, aby polska nazwa I. modesta brzmiała: zrówieńka turnicka czytamy w publikacji naukowej Szymona Czyżewskiego i Piotra Guzika

Co to zrówieńka turnicka?

Isophya modesta, czyli zrówieńka turnicka to średniej wielkości pasikonik. Te prostoskrzydłe, nielotne owady do tej pory pojawiały się w strefie lasostepu środkowej i wschodniej Europy.

Jak podkreślono, w Polsce populacja zrówieńki turnickiej wynosi 3-15 tys. dorosłych osobników. Zdaniem badaczy miejsca, w których pojawiły się te owady w naszym kraju, wskazują na "pierwotny charakter łąk i muraw Pogórza Przemyskiego".

W 2020 i 2021 roku znaleziono dokładnie pięć stanowisk zrówieńki turnickiej. Jak podają naukowcy, jedno znajduje się na terenie prawnie chronionym, czyli w rezerwacie Kopystańka. Z kolei dwa inne są zlokalizowane w Makowej i Rybotyczach, czyli otulinie planowanego Turnickiego Parku Narodowego.

Co jeszcze wiadomo o zrówieńce turnickiej?

W Polsce zrówieńka turnicka została odkryta na suchych łąkach i murawach. Jak podaje Gazeta.pl, zamieszkała tereny otwarte, ale temu gatunkowi nie przeszkadzają również obszary z rzadko rosnącymi drzewami. Trzeba podkreślić, że owad ten jednak wymaga odpowiednich warunków do przeżycia.

Dużym problemem są dla zrówieńki turnickiej obszary intensywnie użytkowane. Nie przepada za częstym koszeniem oraz wypasem na terenie, na którym mieszka. Kluczem jest tutaj umiar, bo nadmierne zarastanie również jej nie służy.

Na blogu "Na ptaki" można znaleźć wpis Wojciecha Guzika i Piotra Guzika, a w nim rady dotyczące poszukiwań gatunku Isophya. Nie zabrakło również informacji o zrówieńce turnickiej.

Jak się okazuje, samce charakteryzują się sporymi pokrywami. Samice natomiast wyróżniają się bardzo długim pokładełkiem. Poza tym według obserwacji autorów zrówieńkę turnicką można usłyszeć nawet z 10 metrów. Na platformie YouTube pojawiło się nagranie, na którym można dokładnie zobaczyć owada i usłyszeć niezwykłe dźwięki, które wydaje.

