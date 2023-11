Spis treści: 01 Kto może dorabiać do emerytury bez ograniczeń?

02 Ile można dorobić do emerytury?

03 Nowe limity dorabiania do emerytury

04 Powiadom ZUS o dochodach. Za brak informacji - wysoka kara finansowa

W piątek, 10 listopada, GUS opublikuje najnowsze dane dotyczące średniego wynagrodzenia w trzecim kwartale. To ważna wiadomość dla części osób - ZUS bierze je pod uwagę przy ustalaniu nowych limitów dorabiania do emerytury.

Kto może dorabiać do emerytury bez ograniczeń?

Zdjęcie Wybrana grupa seniorów może bez ograniczeń dorabiać do emerytury / 123RF/PICSEL

ZUS nie zawiesza, ani nie zmniejsza emerytury - niezależnie od wysokości przychodu - jeśli emeryt ma prawo do pobierania świadczenia i ukończył powszechny wiek emerytalny (kobieta - 60 lat, mężczyzna - 65 lat). Sytuacja wygląda podobnie, jeśli osoba ma prawo do częściowej emerytury, renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową. Chociaż powyższa grupa osób może bez ograniczeń dorabiać do emerytury, istnieją wyjątki.

Reklama

Zobacz też: Emeryci mogą zacierać ręce? Tyle zyskają w 2024 roku. Wzrosną nie tylko emerytury

Ile można dorobić do emerytury?

W Polsce część osób decyduje się przejść na wcześniejszą emeryturę. Osoby decydujące się na pobieranie takiego świadczenia (np. emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) mogą pracować, ale obowiązują ich określone limity. Aby otrzymywać emeryturę czy rentę w pełnej wysokości, ich dodatkowy dochód nie może być wyższy niż 70 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli dana osoba zarobi więcej niż 70 proc. świadczenia, ale mniej niż 130 proc. - zostanie ono odpowiednio zmniejszone. Jeśli jednak próg 130 proc. zostanie przekroczony, wypłata emerytury zostanie zawieszona przez ZUS.

- Gdy poinformujesz nas o podjęciu zatrudnienia i osiąganiu przychodu, który powoduje zmniejszenie twojej emerytury lub renty, wydamy decyzję o zmniejszeniu świadczenia. W decyzji wskażemy, że zmniejszenie emerytury lub renty następuje od miesiąca, w którym została wydana ta decyzja albo od następnego miesiąca i określimy kwotę, o jaką emerytura lub renta zostanie zmniejszona. Tak samo będzie w sytuacji, gdy twoje świadczenie powinno być zmniejszone za pewien okres wstecz. Ostatecznie świadczenie rozliczymy po zakończeniu roku kalendarzowego - informuje ZUS.

Zobacz też: Zmiany w wysokości 13. emerytury. Tego seniorzy się nie spodziewają

Nowe limity dorabiania do emerytury

Zdjęcie Część osób musi liczyć się z limitami dorabiania do emerytury / 123RF/PICSEL

Kwotę maksymalnego dochodu określa prawo. Jak co trzy miesiące, GUS poda wysokość tzw. średniej krajowej. ZUS bierze te dane pod uwagę i na ich podstawie określa nowe limity dorabiania do emerytury. Według ostatnich danych GUS, przeciętna pensja w drugim kwartale 2023 roku wynosiła 7005, 76 zł.

Zgodnie z dotychczasowymi limitami, aby uniknąć zmniejszenia pobieranego świadczenia, miesięczne zarobki nie powinny przekraczać 4904 zł brutto. Jeśli dochód przekracza 9107,50 zł brutto miesięcznie, emerytura zostanie zawieszona.

Maksymalna kwota zmniejszenia świadczenia zależy od rodzaju pobieranego świadczenia. Od 1 marca kwoty maksymalne, o które ZUS może obniżyć świadczenie to 595,80 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 675,24 zł w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby i 794,35 zł - w przypadku emerytury/renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zobacz też: Ważne zmiany dla emerytów. W listopadzie seniorów czeka niespodzianka

Powiadom ZUS o dochodach. Za brak informacji - wysoka kara finansowa

Warto pamiętać, że osoba pobierająca emeryturę czy inne świadczenie, jeśli osiąga dodatkowe przychody, musi poinformować o nich ZUS.

- Gdy już przy składaniu wniosku o emeryturę lub rentę wiesz, że będziesz mieć dodatkowe zarobki, zaznacz to we wniosku. Jeśli jesteś już emerytem lub rencistą, jak najszybciej zawiadom nas o podjęciu pracy zarobkowej oraz o wysokości przychodu. Dodatkowo co roku - do końca lutego - musisz dostarczyć nam zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok. Na jego podstawie ustalimy, czy wypłacaliśmy twoje świadczenie w prawidłowej wysokości - informuje ZUS.

- Jeśli osiągałeś przychody, a nie poinformowałeś nas o tym, zażądamy zwrotu świadczeń, które ci nie przysługiwały, za 3 lata wstecz. Jeśli nas powiadomisz - zażądamy zwrotu tych świadczeń tylko za ostatni rok - czytamy w komunikacie.

***