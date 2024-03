Spis treści: 01 Czym jest subkonto ZUS?

02 Kiedy można wypłacić pieniądze z subkonta?

03 Kiedy ZUS wypłaca pieniądze OFE i ile można otrzymać?

Czym jest subkonto ZUS?

Wskutek reformy przeprowadzonej w 2014 roku, część znajdujących się w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) pieniędzy trafiła na subkonta ZUS. Okazuje się, że istnieje możliwość dziedziczenia zgromadzonych tam środków.

Ale czym jest w ogóle subkonto? Subkontem nazywana jest część konta emerytalnego, które należy do osoby ubezpieczonej w ZUS-ie. Subkonta są zakładane w przypadku osób urodzonych po 1968 roku lub należących do OFE. Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na rzeczonych kontach są zapisane dane o "kwocie środków przekazanych przez OFE, które odpowiadają wartości 51,5 proc. umorzonych jednostek rozrachunkowych zapisanych na należącym do użytkownika rachunku w OFE, na 31 stycznia 2014 roku".

A jak sprawdzić, czy ma się subkonto w ZUS? Wystarczy skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Poszukiwane informacje znajdują się w zakładce "Ubezpieczony".

Kiedy można wypłacić pieniądze z subkonta?

Co istotne, środki zgromadzone na subkoncie podlegają podziałowi w szczególnych przypadkach. Mowa tu o:

rozwodzie,

ustaniu wspólności majątkowej (w trakcie trwania małżeństwa),

unieważnieniu małżeństwa,

umownemu ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności ustawowej,

śmierci osoby, dla której jest prowadzone subkonto.

Jako że pieniądze zgromadzone na subkoncie podlegają dziedziczeniu, istnieje możliwość złożenia odpowiedniego wniosku, który pozwoli na ich wypłatę. Trzeba jednak pamiętać, że wniosek można złożyć wyłącznie w sytuacji, gdy zmarły bliski pobierał swoją emeryturę nie dłużej niż 3 lata. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odziedziczenia rzeczonych środków.

Kiedy ZUS wypłaca pieniądze OFE i ile można otrzymać?

ZUS wypłaca pieniądze spadkobiercom zgromadzone na subkontach ich bliskich po rozpatrzeniu wcześniej złożonego wniosku. Mowa tu o dostępnym na stronie PUE ZUS wniosku o transfer lub wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej (formularz USS). Do wniosku trzeba dołączyć dodatkowe dokumenty takie jak odpis skrócony aktu zgonu czy akt poświadczenia dziedziczenia (lub postanowienie sądu o nabyciu spadku).

Zdjęcie Pieniądze zgromadzone na subkoncie podlegają dziedziczeniu / 123RF/PICSEL

Ile pieniędzy można otrzymać? Okazuje się, że niemało. Niektórzy mogą dostać nawet 30 tys. zł. Wynika to z faktu, że zgodnie z informacjami podanymi przez ZUS, na subkontach jest zgromadzonych średnio po około 29 tys. zł (stan na koniec czerwca 2022 roku). Kwota może się różnić w zależności od konkretnego przypadku.

