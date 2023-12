Życie i styl Kot śpi w tym miejscu? Ma dla ciebie ważną wiadomość

Kocie łapki wcale nie zostały stworzone po to, by roztapiać nasze serca. Chociaż to, oczywiście, systematycznie robią. Niewielki rozmiar łapek i miękkość kocich poduszeczek ułatwiają zwierzakowi ciche poruszanie się po każdej nawierzchni, sprawiając tym samym, że domowy kot jest jednym z najcichszych drapieżników.

Kocie łapki, za sprawą gruczołów zlokalizowanych pomiędzy poduszeczkami, pozwalają również zwierzakowi "znaczyć swój teren". Wydzielają bowiem zapach wyczuwalny tylko dla innych kotów, pozostawiając we wszystkich miejscach kocią, zapachową "wizytówkę". Są dodatkowo wystarczająco silne, by zapewnić ochronę przed wszelkimi uszkodzeniami. Co ciekawe, mogą również zdradzić wiele, jeśli chodzi o charakter kota. Wystarczy dokładniej się im przyjrzeć, a potem określić ich kształt.

Jakie cechy charakteru ma kot? Zwróć uwagę na poduszki jego łapek

Jaki kształt poduszek na łapkach ma twój kot? Jeśli te swoim wyglądem przypominają serduszko, koci przyjaciel jest najpewniej potulny, czasami kokieteryjny i chętny do okazywania czułości swojemu właścicielowi. Chętnie spędza czas z obcymi, nie bojąc się bliskości innych kotów. Co najważniejsze, uwielbia jeść. Jeśli jego miska świeci pustkami, będzie głośno krzyczał. A kiedy pojawi się w niej chociaż odrobina karmy, podziękuje ci czułym spojrzeniem.

Poduszki kociej łapki mogą swoim wyglądem przypominać także spłaszczoną górę - ich wierzch jest wówczas delikatny, a szczelina niemal niewidoczna. Kot posiadający podobnie wyglądające poduszeczki jest najpewniej nieśmiały, kryjąc się za każdym razem, gdy usłyszy drażniące go dźwięki. Żyje raczej w swoim świecie. Nie lubi ingerencji innych, stroniąc od okazywania uczuć.

Kiedy poduszeczki kociej łapki przypominają górę (ich środkowa część jest prosta, wyższa, a boczne proste) ich posiadacz chodzi własnymi ścieżkami. Nie lubi bliskości ludzi, woła opiekuna tylko wtedy, kiedy naprawdę go potrzebuje. Na co dzień jest wyjątkowo cichy.

Jak rozpoznać charakter kota? Sekret tkwi w szczegółach

Co w momencie, kiedy poduszeczki kociej łapki są podobnego rozmiaru, ale okrągłe w środku? Wówczas mruczek jest najpewniej pełnym sprawiedliwości, poważnym kotem. Nie ma więc podstaw, by nazywać go po prostu "mruczkiem". To zwierzak lojalny wobec swojego opiekuna. Podchodzi z ogromną rozwagą do obcych i otoczenia. Kiedy ktoś źle go potraktuje, zapamięta to na długie lata.

Kiedy poduszeczki kociej łapki są podobnej wielkości, jednak ich środkowa część jest wyraźnie podłużna, wówczas do czynienia mamy z tym kocim przyjacielem, który bywa nad wyraz delikatny i nieśmiały. Zdarza mu się być zależnym od swojego właściciela, z trudem akceptując jakichkolwiek nowych przyjaciół. To indywidualista.

Poduszki łapki twojego kota do złudzenia przypominają koniczynę (są podobnej wielkości, z zakrzywionymi dolnymi krawędziami)? Masz do czynienia z prawdziwym fanem bliskości. Taki kot wręcz kocha przytulasy! Posiadacz podobnych łapek charakteryzuje się jednak także ogromną inteligencją. Bywa nieśmiały, ale szybko chowa jakąkolwiek urazę. Przepełnia go nadmiar uczuć do właściciela. Kocha całym sercem.

Kiedy poduszki kociej łapki przypominają rakietę, a więc różnica w ich wielkości jest oczywista, a ich środkowa część jest szczególnie widoczna, spiczasta, wówczas mamy do czynienia z miłośnikiem przygód. Taki kot jest najpewniej ciekawy świata, z chęcią odkrywając kolejne zakamarki mieszkania. Przy swoich działaniach jest jednak nad wyraz czujny. Pojawiają się momenty, kiedy woli być sam.

