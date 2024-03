Spis treści: 01 Prognoza pogody na 11 - 17 marca 2024

02 Jaka pogoda na Wielkanoc 2024? Polska Wielkanoc z nieprzyjemną niespodzianką? Pogoda może zadziwić

Fatalne prognozy na Wielkanoc. To może nam zepsuć świętowanie

Pogoda. Przymrozki, opady i burze śnieżne. Wiadomo, kiedy będzie cieplej

Tak rozpocznie się wiosna. Znamy pogodę długoterminową

Początek tygodnia zapowiada się deszczowo i pochmurno. Synoptycy IMGW mają jednak dobre wiadomości: w drugiej połowie tygodnia opadów będzie mniej, a w weekend czeka nas ocieplenie. Czy to oznacza, że wiosna rozkręci się na dobre?

Zobacz też: Co z tą wiosną? Prognozy na Wielkanoc są jednoznaczne

Prognoza pogody na 11 - 17 marca 2024

W poniedziałek, 11 marca, będzie dominować duże zachmurzenie. Możliwe opady deszczu, a na północnym wschodzie może wystąpić deszcz ze śniegiem. Z kolei na Pomorzu wschodnim wysokość opadów wyniesie od 10 do 15 mm. Maksymalna temperatura wyniesie od 3 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. w centrum, do 15 st. Celsjusza na południowym zachodzie.

Reklama

Z kolei we wtorek, 12 marca, od 2 st. Celsjusza na północnym wschodzie, przez ok. 8 st. w większej części kraju po 12 st. Celsjusza na zachodzie. Nad ranem, na krańcach północno-wschodnich wystąpi niewielki przymrozek. Nad Polską nadal duże zachmurzenie. Na północy i południu może występować deszcz, z kolei na południu opady mogą być umiarkowane.

W środę bez przymrozków - temperatura minimalna wyniesie od 2 do 5 st. Celsjusza. Na zachodzie większe przejaśnienia. Synoptycy informują, że stopniowo zanikające opady deszczu będą się utrzymywać nad południową i południowo-wschodnią częścią Polski. W czwartek przyniesie słabe opady deszczu i umiarkowane zachmurzenie.

- Od piątku czeka nas ocieplenie. Po niewielkim przymrozku na południowym wschodzie, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 10 na wschodzie i 16 st. Celsjusza na zachodzie. Lokalne, słabe opady deszczu możliwe będą na wschodzie - prognozują synoptycy IMGW.

W sobotę również ciepło. Temperatura minimalna wyniesie od 5 do 9 st. Celsjusza, a maksymalna od 13 do 15 st. Celsjusza. Na Podhalu i Wybrzeżu nieco chłodniej, bo ok. 10 st.

- Niedziela nadal ciepła. Temperatura minimalna od 4 na północy i wschodzie do 9 st. na zachodzie, a maksymalna sięgnie 16 st. miejscami na południu Polski. Zachmurzenie umiarkowane do dużego z miejscowymi opadami deszczu - podaje IMGW.

Zobacz też: Kiedy będzie wiosna? Oto co mówią najnowsze prognozy

Zdjęcie Kiedy przyjdzie wiosna? Są już pierwsze prognozy pogody / 123RF/PICSEL

Jaka pogoda na Wielkanoc 2024?

Zgodnie z prognozami Centrum Modelowania Meteorologicznego, pogoda w marcu upłynie bez większych niespodzianek. Chociaż będzie w normie termicznej, wystąpi nieco większa ilość opadów niż zazwyczaj. Przełom marca i kwietnia przyniesie niższe niż zazwyczaj temperatury - w zachodniej części Polski będzie to nawet o 1,5 st. C.

Zgodnie z prognozami długoterminowymi, na przełomie marca i kwietnia suma opadów może przekroczyć normę w większości regionów Polski. Wielkanoc 2024 może upłynąć pod znakiem deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu.

Zobacz też: Wielkanoc z nieprzyjemną niespodzianką? Pogoda może zadziwić

***