Rekordowo ciepły luty

"Po rekordowo ciepłym styczniu, z temperaturą o 1,66 st. Celsjusza wyższą od średniej dla tego miesiąca z lat 1850-1900, miniony luty okazał się być równie ciepły. (...) Jak wskazuje dr Dawid Biernacik z IMGW-PIB, luty był również ekstremalnie ciepły w Polsce. Średnia obszarowa temperatura powietrza wyniosła 5,7 st. Celsjusza, podczas gdy dla tego zimowego miesiąca wieloletnia średnia z lat 1991-2020 nadal jest ujemna (-0,1st. C.). Anomalia wyniosła więc aż 5,8 stopnia! Tegoroczny luty to zdecydowanie najcieplejszy luty od 1951 roku. Co ciekawe było cieplej niż przeciętnie w Polsce jest w marcu" - informuje IMGW.

Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

I choć wiele osób mentalnie nastawiło się, że wiosna rozgości się na dobre, to jednak wszystko wskazuje na to, że zwłaszcza w górach trzeba wrócić do ciepłych kurtek i czapek.

Jak informuje serwis twojapogoda.pl - w najbliższych godzinach mieszanych opadów szczególnie spodziewamy się na terenach górzystych Sudetów i Karpat. U podnóży gór padać będzie marznący deszcz i deszcz ze śniegiem, a w wyższych partiach śnieg. W Beskidach może go spaść do 5 cm, a w Tatrach nawet do 10 cm.

Zdjęcie Prognozy na Wielkanoc nie wróżą dobrej pogody / 123RF/PICSEL

Na innych obszarach Polski w piątek będzie pogodnie. Temperatura maksymalna od 5 st. C. na wschodzie, około 7 kresek w centrum, do 11 st. C. na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni - wskazuje IMGW.

W sobotę i niedzielę jeszcze cieplej, bo od 10 st. C. do 14 st. C., chłodniej na Wybrzeżu i wschodzie kraju od 5 do 9 kresek na plusie.

Zdjęcie Czekają nas zimne i deszczowe święta? / AFP

Zapowiada się zimna Wielkanoc

Centrum Modelowania Meteorologicznego przewiduje, że marzec upłynie nam bez większych niespodzianek w pogodzie - będzie w normie termicznej, ale z nieco większą ilością opadów niż zazwyczaj.

Niestety w kwietniu pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Temperatury będą w przedziale poniżej tzw. normy klimatycznej, poniżej wartości średnich, czyli od niecałych 7 st. C. do niecałych 10 st. C., w zależności od regionu. Spodziewane są również opady deszczu powyżej normy. Niewykluczone, że na Wielkanoc w niektórych regionach kraju pojawią się także opady śniegu.

Pozostaje mieć nadzieję, że takie przewidywania się nie sprawdzą, ponieważ prognozy długoterminowe obarczone są dużym ryzykiem błędu.