Jakie będzie zakończenie zimy?

Życie i styl Mamy pogodę do czerwca. Szczególnie dwa miesiące zaskoczą Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny wypada 21 marca. Do tego terminu pozostał nieco ponad miesiąc, a wielu już z niecierpliwością wypatruje oznak nadchodzącej wiosny. W lutym pogoda niejednokrotnie zaskoczyła i przyniosła słoneczne dni. Jak można się dowiedzieć z facebokowego profilu Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, koniec miesiąca przyniesie wiosenną aurę. Podano, że średnia dobowa temperatura powietrza będzie przypominać tą z marca bądź kwietnia.

Synoptycy podzielili się prognozą długoterminową i podkreślili, że nadchodzące dwa tygodnie będą stały pod znakiem średniej temperatury powietrza w normie i powyżej normy. Zmian należy się jednak spodziewać od 11 tygodnia roku, czyli od 11 marca. Okazuje się, że okres ten będzie się odznaczać średnią temperaturą w normie i poniżej normy.

Opublikowane modele wskazują, że pod koniec lutego i na początku marca termometry, zwłaszcza na wschodzie Polski pokażą nawet o pięć st. C. więcej, niż wskazuje średnia.

Od 11 do 24 marca temperatury nie będą mocno odbiegać od normy z poprzednich lat. Modele średniej temperatury maksymalnej wskazują, że w 12 tygodniu roku, czyli od 18 do 24 marca w przeważającej części kraju termometry wskażą 7-8 st. C.

Reklama

Zdjęcie Kiedy wiosenna pogoda zawita do Polski? / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Zobacz także: Dopiero luty, a kleszcze już wyszły na żer. Leśnicy ostrzegają

Nadchodzi wiosna. Co z opadami?

Prognoza długoterminowa IMGW dotyczy okresu od dziewiątego do 13 tygodnia roku. Jest to termin od 26 lutego do 31 marca. Synoptycy podają, że w analizowanym okresie prognozowane są opady deszczu oraz śniegu i znajdują się one w przedziale 80 - 315 proc. normy wieloletniej.

Zobacz także: Zmiana czasu na letni. Uważaj na ten termin, by jej nie przegapić

Prognozy wskazują 12-22 mm opadu atmosferycznego na terenie całego kraju w dziewiątym tygodniu roku (26.02-03.03). "W tym okresie prognozowane są opady zawierające się w przedziale 142 - 315 proc. normy określonej na podstawie pomiarów w latach 1991 - 2020" - czytamy w facebookowym poście.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. BIO Gotowanie INTERIA.PL