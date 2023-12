Małgorzata Kożuchowska - kariera

Małgorzata Kożuchowska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek polskiego show-biznesu. Znana z produkcji takich jak "Killer", "Zróbmy sobie wnuka", "Rodzinka.pl" czy też "Druga szansa", wielokrotnie podbiła serca widzów swoimi rolami. Aktorka niejednokrotnie wystąpiła też na deskach teatru.

Gwiazda słynie również ze swojego wyczucia stylu, który można określić jako kobiecy i elegancki. W ostatnim czasie coraz częściej nazywana jest ikoną mody. 52-letnia aktorka zachwyca fanów nie tylko swoimi stylizacjami, ale i doskonałą formą, urodą i młodym wyglądem.

Reklama

Zdjęcie Małgorzata Kożuchowska zachwyca fanów nie tylko wyczuciem stylu, ale i młodym wyglądem / MWMedia

Zobacz również: Prześwity i odważne wycięcie. Małgorzata Kożuchowska zachwyciła w Gdyni



Naturalna Kożuchowska zapozowała w zmysłowej kreacji

Aktorka swoimi zdjęciami chętnie dzieli się na Instagramie. Jej konto obserwuje już ponad 1,1 mln użytkowników. To właśnie tam, w ostatnim czasie pojawiło się zdjęcie, które podbiło serca fanów.

Małgorzata Kożuchowska zapozowała w zmysłowej czarnej kreacji z wyciętymi plecami oraz głębokim dekoltem. Stylizację dopełniła klasycznym czerwonym manicure i delikatnymi kolczykami.

Włosy aktorki pozostały w lekkim nieładzie, dzięki czemu nadały jej naturalności oraz młodzieńczego wyglądu. To właśnie ten aspekt zaskoczył fanów, którzy nie dowierzają, że Małgorzata Kożuchowska mimo wieku, wciąż wygląda tak młodo.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Małgorzata Kożuchowska zachwyciła w kreacji retro na wyścigach konnych. Co za klasa



Fani są zachwyceni. Pod postem lawina komentarzy

Zdjęcie aktorki bardzo przypadło do gustu jej obserwatorom. Fani w komentarzach chwalili jej urodę, naturalność oraz styl. Niektórzy pokusili się, aby porównać ją do wina i to nie byle jakiego.

Pani jest jak wino z najwyższej półki

Kwintesencja osobowości, urody i elegancji

Jest Pani ikoną gustownego piękna, klasy i dobrego smaku. pisali komentujący

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jakub Tylman u Katarzyny Zdanowicz: Ile są warte oceny w szkole? INTERIA.PL

Zobacz również: Kożuchowska pokazała romantyczne zdjęcie z mężem. Posypały się gratulacje