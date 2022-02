Adele, autorka hitów "Hello" i "Rolling in the Deep" była wielką triumfatorką tegorocznego rozdania Brit Awards, najważniejszych nagród muzycznych na Wyspach Brytyjskich. Nominowana w czterech kategoriach Adele zdobyła finalnie trzy statuetki - za album roku, piosenkę roku oraz dla artystki roku. Tym samym stała się najczęściej nagradzaną artystką w historii Brit Awards - w sumie ma na koncie już 12 statuetek!

Krystyna Pawłowicz na siłowni. Otrzymała zaproszenie do udziału w gali MMA!

Sandra Kubicka boi się zdrady? Pokazała "pomysł na zaznaczenie terenu"

Ewa Minge broni Magdaleny Stępień. "Ojca opinia jest jakimś obłędem!"

Camilla otrzyma koronę od Elżbiety II. Niesamowite, jak jest cenna! Podczas swojego przemówienia Adele postanowiła zadedykować otrzymane za najlepszy album wyróżnienie 9-letniemu synowi Angelo i byłemu mężowi Simonowi Koneckiemu, z którym rozwiodła się wiosną ubiegłego roku. Piosenki, które znalazły się na płycie "30" opowiadają głównie o cierpieniu związanym z rozpadem jej związku.

"Chciałabym zadedykować tę nagrodę mojemu synowi. I jego tacie Simonowi. Ta płyta jest zapisem naszej wspólnej podróży. Jestem z siebie dumna, że udało mi się nagrać album opowiadający o czymś tak osobistym i ważnym dla mnie. Niewielu artystów decyduje się na coś takiego. Chcę podziękować przede wszystkim mojemu synkowi, który przez ostatnie lata był dla mnie tak kochany i cierpliwy" - powiedziała ze sceny, z trudem tłumiąc łzy.

Reklama

Zdjęcie Adele zachwyciła podczas Brit Awards 2022 spektakularną kreacją / Invision / East News

Adele się zaręczyła? Fani mają dowody!

Autorka przeboju "Easy On Me" sprowokowała przy okazji dyskusję na temat swojego życia miłosnego. Fani Adele natychmiast bowiem zwrócili uwagę na jeden dość istotny szczegół. Gwiazda pozowała na czerwonym dywanie, mając na serdecznym palcu pierścionek z pokaźnych rozmiarów brylantem. Mimo że jest on być może jedynie elementem wytwornej stylizacji artystki - tego wieczoru miała ona na sobie również idealnie pasujące do owego pierścionka brylantowe kolczyki - internauci wysnuli teorię, iż Adele jest najprawdopodobniej zaręczona ze swoim obecnym partnerem, agentem sportowym Richem Paulem. Oznaczałoby to koniec plotek na temat rzekomego kryzysu w ich związku, o którym niedawno donosiły amerykańskie tabloidy.

Zdjęcie Adele pozowała podczas gali z diamentowym pierścionkiem / Doug Peters / East News

Portal "Daily News" dotarł ponoć do osoby z bliskiego otoczenia artystki, która utrzymywała, iż problemy sercowe Adele były głównym powodem odwołania jej szumnie zapowiadanej rezydentury w Los Angeles.

"Cały czas płakała. Nie była w stanie dokończyć ani jednej próby, bo ciągle rozmawiała z Richem głośno krzycząc i szlochając" - twierdziło źródło serwisu. Sama Adele kilka dni temu postanowiła uciąć spekulacje na ten temat zapowiadając swój występ na gali Brit Awards. "Jestem niesamowicie podekscytowana perspektywą zaśpiewania na ceremonii rozdania Brit Awards. Nie mogę się doczekać. Och i Rich przesyła wam swoją miłość" - powiedziała wówczas gwiazda.

***

Zobacz również:



Najciekawsze kreacje Brit Awards 2022. Kto wypadł najlepiej?



Adele: Dwugodzinny koncert "One Night Only"



Jennifer Lopez pozuje w ślubnej kreacji. Nie mogła oderwać się od Bena!