Choć w dobrym tonie jest życzyć innym spełnienia marzeń, akurat w przypadku Adele, dobrze się stało, że jednak się one nie spełniły. Gdy była nastolatką, jej największym pragnieniem była bowiem praca w szkole. I to mimo że już wtedy jej talent do śpiewu był powszechnie podziwiany. Nie mniej niż talent do pisania utworów.

O młodzieńczych marzeniach wokalistki opowiedzieli jej koledzy z liceum, do których dotarł serwis "Mirror". Zdradzili, że Adele już w szkole średniej pisała piosenki o cierpieniu, odrzuceniu, złamanym sercu. Uciekała z lekcji, aby tylko gdzieś w samotności napisać kilka lub kilkanaście wersów utworu, który poruszał opisanymi w nim emocjami.

Co najdziwniejsze, emocjami wyimaginowanymi, bo nieszczęśliwą miłość Adele przeżyła dopiero później. Jak bowiem niezbyt taktownie zauważyli jej koledzy z liceum, Adele Adkins nie cieszyła się przesadnym zainteresowaniem chłopaków. Prawdę mówiąc, żadnym. Wolny czas spędzała na dwa sposoby - paląc papierosy i pisząc piosenki.

"Już wtedy wiedzieliśmy, że zostanie supergwiazdą, mimo że ona uparcie twierdziła, że chce zostać nauczycielką"

- zdradził jeden ze szkolnych kumpli dzisiejszej gwiazdy. I dodał, że Adele była lubiana przez wszystkich m.in. za swój charakterystyczny rechoczący śmiech.

Szkolni koledzy, jak się okazało, mieli rację - Adele została supergwiazdą. Dziś majątek wokalistki wyceniany jest na co najmniej 130 mln funtów. Niewykluczone, że wkrótce zostanie jeszcze pomnożony, bo coraz częściej mówi się o tym, że rozstała się z agentem gwiazd sportowych Richem Paulem, którego nie było na rozdaniu nagród BRIT Awards.

Gwiazda jest specjalistką od piosenek o złamanym sercu, więc jeśli jej nowy związek już się skończył, można się spodziewać, że powstaną kolejne chwytające za serce hity.

