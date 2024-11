To pora na nowy etap życia. Artystka zaskoczyła fanów

Adele od dłuższego czasu nie może narzekać na brak zawodowych wyzwań. Zgoła największym przedsięwzięciem ostatnich lat były dla utytułowanej piosenkarki występy w ramach rezydentury w The Colosseum Theater w Caesars Palace, którą kilkakrotnie przedłużała ze względu na ogromne zainteresowanie odbiorców.

"Z niecierpliwością wyczekuję piątku i przyjazdu do Vegas, bo czuję się, jakbym spędzała wieczór z przyjaciółmi. To przywraca mnie do życia" - podkreśliła piosenkarka.