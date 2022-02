Agata Młynarska jest polską dziennikarką, prezenterką telewizyjną oraz działaczką społeczną. Na szklanym ekranie zadebiutowała kilka dekad temu, ciesząc się od tamtego momentu niesłabnącą popularnością.

Katarzyna Tusk pokazała młodszą córkę. "Mój pączek"

Anna Lewandowska w kultowych spodniach. Wracają do łask!

Joanna Krupa z dawno niewidzianą siostrą. Jak dziś wygląda Marta? Obecnie dziennikarka jest jedną z największych gwiazd TVN, gdzie prowadzi program "Bez tabu". Prywatnie gwiazda jest matką dwóch synów: Stanisława i Tadeusza. Ponadto wychowała także dwie dziewczynki z domu dziecka: Sylwię i Alicję. W najnowszym poście na Instagramie dziennikarka pochwaliła się najmłodszym synem. Podzieliła się również wspomnieniami z trudnego czasu porodu.

Agata Młynarska wspomina poród. "Trudny czas"

"19 lutego 1989. Trudny czas w Polsce, niczego nie wiemy o tym, co nadchodzi... a ja w szpitalu przy placu Starynkiewicza, który przypominał bunkier wojenny, witam na świecie drugiego synka. Na cześć Tadeusza Mazowieckiego, dajemy mu imię, które ma w sobie siłę, męstwo i dobro. I taki jest nasz Tadziulek, Taders, Tadzio. Jestem z niego bardzo dumna" - napisała na Instagramie.

Reklama

Z dumą opowiedziała również o osiągnięciach syna. "Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, zwłaszcza gdy trzeba iść za głosem serca, a ten zaprowadził go za ocean. Kiedy mając kilka lat, mówił, że będzie operatorem i będzie kręcił filmy, życzyłam mu, żeby dostał OSCARA. Teraz, gdy pracuje w Los Angeles, życzę mu, by przede wszystkim żył szczęśliwie. Ale o to jestem spokojna, bo Sylwia jest obok. A Oscar pewnie już czeka..." - napisała.

Instagram Post

"Podziwiam Cię, kocham, wspieram..."

Agata Młynarska na koniec wpisu po raz kolejny przekonała, że jest niezwykle dumna ze swojego syna. "Tadziu, podziwiam Cię, kocham, wspieram i zawsze czekam z pomidorową i naleśnikami. Żyj pięknie i mądrze! Niech los i dobre gwiazdy prowadzą Cię na szczyty!!! Niech Twoje życie będzie jak najpiękniejszy film, który sam kręcisz!" - zakończyła.

Na odpowiedź internautów nie trzeba było długo czekać. Wiele osób pogratulowało dziennikarce tak utalentowanego syna. Głos zabrała nawet Joanna Przetakiewicz. "Super syn. Gratulacje" - napisała.

Kim jest Tadeusz Kieniewicz?

Młodszy syn Agaty Młynarskiej swoje życie zawodowe związał z filmem. Miał okazję pracować przy holenderskiej ekranizacji pt. Bezness as usual. Pojawił się również na festiwalu w Locarno, Nowym Jorku oraz Toronto.

"Miał przyjemność odpowiadać za część narracyjną zdjęć do tego filmu. Jestem dumna z Tadzia i szczerze mu gratuluję pasji, talentu i wytrwałości. Jest to efekt dwóch lat pracy. Film będzie można także podziwiać na niektórych festiwalach w Europie. Jego tematem jest sex turystyka. Bogate europejki jeżdżą np. do Tunezji, by za pieniądze oddać się krótkiej chwili szaleństwa i rozkoszy. Po latach 'owoce' miłości pragną poznać swoich ojców i ich rodziny. Wstrząsający film. Mam nadzieję, że zobaczymy go w Polsce" - relacjonowała dumna matka.

Instagram Post

Agata Młynarska: życie prywatne

Agata Młynarska była trzykrotnie zamężna. Jej pierwszym mężem był doktor historii Leszek Kieniewicz. Z tego związku dziennikarka ma dwóch synów - 37-letniego Stanisława i 33-letniego Tadeusza. Drugie małżeństwo dziennikarki z Jerzym Porębskim przetrwało zaledwie rok. Obecnie gwiazda związana jest z Przemysławem Schmidtem.

***

Zobacz również:

Paulina Smaszcz-Kurzajewska zachwyca się piękną synową. "Moja piękna Laura"

Przemek Kossakowski wyda książkę

Justin Bieber ma koronawirusa