Agnieszka Kaczorowska jakiś czas temu wywołała kontrowersyjnym wpisem na Instagramie burzę. Aktorka podzieliła się z internautami zdaniem na temat "mody na brzydotę". We wpisie zaznaczyła, że w social mediach przeszkadza jej "chęć przeciwstawienia się instagramowemu pięknu, które narzuciło pewne standardy"’. Podkreśliła, że uważa się za estetkę i pragnie prezentować obserwatorom piękno.

Post wywołał lawinę krytyki. Wiele osób z show-biznesu głośno sprzeciwiało się słowom Agnieszki Kaczorowskiej, uznając je za szkodliwe. Tancerka przez długi czas ponosiła konsekwencje swojej wypowiedzi.

Agnieszka Kaczorowska nie pragnie już perfekcji?

Wszystko wskazuje na to, że w ostatnim czasie młoda gwiazda nieco zmieniła podejście do social mediów. Agnieszka Kaczorowska coraz częściej prezentuje fanom spontaniczne ujęcia. Wczoraj opublikowała na Instagramie krótki film, który bardzo spodobał się jej obserwatorom. Co pokazała?

Kaczorowska opublikowała krótkie porównanie. W pierwszej części filmu widzimy, jak gwiazda ćwiczy przed lustrem pozy taneczne. Wiele wysiłku wkłada w to, by starannie wykonać każdą figurę. W drugiej części filmu Agnieszka Kaczorowska tańczy z dziećmi i mężem w salonie. Ruchy nie są już tak przemyślane. Rodzina zabawnie i nieco chaotycznie wygina się w rytm muzyki. "Kiedyś vs. dziś" - napisała tancerka pod postem.

Wartości się zmieniają. Priorytety na różnych etapach życia również. Doświadczenie zostaje. Dobrze z niego korzystać. I realizować swoje potrzeby w taki sposób, na jaki jest w tym momencie przestrzeń dodała Kaczorowska.

Instagram Post

Fani zachwyceni. "Jesteście Extra Family"

Fani Agnieszki Kaczorowskiej w komentarzach docenili poczucie humoru gwiazdy. Pod postem nie brakuje ciepłych słów. "Opis w samo sedno!" - stwierdziła jedna z internautek.

Wiele osób zgodnie stwierdziło, że taniec z rodziną wygląda na znacznie bardziej radosny, a w związku z tym także przyjemniejszy. "Mimo że kiedyś było tak idealnie, to jestem zakochana w tańcu teraz - tak ciepło, rodzinnie i mąż również się przyłączył" - możemy przeczytać w komentarzach.

Ależ to cudowne! O jeaaaa. Pierwsza część powala perfekcją, druga to lekkość i spontan. Meeeega urocze zgodziła się kolejna fanka.

Instagram Post

Instagram Post

