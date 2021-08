Agnieszka Kaczorowska znów dzieli się refleksjami. Co tym razem?

Prawda jest Twoja i tylko Twoja, więc jeśli ktoś pokazuje swoją, która jest odmienna od Twojej, to nie znaczy, że to nieprawda, to po prostu NIE jest Twoja prawda. Tu jest MOJA prawda, a raczej jej część… bo jak każdy wybieram co chcę Wam pokazać i o czym powiedzieć.