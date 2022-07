Ciężko było. Łzy, pot, ćwiczenia, dieta, suplementacja. Wyrzekłam się po prostu wszystkiego. Chociaż na wakacjach mam tak, że odpinam guzik od spodni, trochę sobie dietę luzuję i mam trzy kilo więcej. Wrócę do domu i wrócę na siłownie, do moich ukochanych warzyw, shaków. 30 kilogramów to była totalna orka

mówiła w rozmowie z portalem Jastrząb Post Agnieszka Kotońska.