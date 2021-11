"Myślę, że każda zmiana jest dobra, jeśli tylko w tej zmianie wizualnej serce i dusza, wnętrze zostaje to samo. Na bank macie w swoim telefonie takie zdjęcia z kiedyś i dziś. Dziś wyskoczyło mi wspomnienie i ja w podwójnych okularach, blond-różowych włosach, w futrze, szczerze śmiałam się do tego zdjęcia, a łzy płynęły mi po policzkach z radości, z samej siebie mam ubaw! Ale sami przyznajcie, kto z Was śmieje się z własnych fotek z przeszłości. Zdjęcie zrobione jakieś 4 lata temu, niby nie bardzo odległy czas, ale zmiany ogromne . Ciekawe jak będziemy wyglądać za kolejne 4 lata" - napisała Agnieszka Kotońska pod zdjęciami.