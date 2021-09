Agnieszka Woźniak-Starak długo szukała swojego stylu

Halina Mlynkova zaręczona! To nie koniec zmian w jej życiu! Kiedy Agnieszka Woźniak-Starak zaczynała swoją przygodę z show-biznesem, jeszcze wtedy poszukiwała swojego modowego stylu. Młodziutka i wówczas niedoświadczona dziennikarka, popełniała szereg błędów w swoich stylizacjach i niejednokrotnie popełniała gafy.

To jednak uległo zmianie i nauka na błędach wyszła Agnieszce doskonale!



Dziś prezenterka zachwyca swoim gustem i stała się inspiracją dla wielu Polek. Niejedna jej fanka pragnie ubierać się tak jak ona. Z biegiem lat wypiękniała i odnalazła swój styl.



Obecnie zachwyca zarówno na wizji, podczas oficjalnych wyjść i imprez, a także w czasie prywatnym. Teraz, jesienną porą dosłownie trudno oderwać wzrok od pięknej Agnieszki. W jej szafie nie zabrakło najmodniejszych perełek, które doskonale sprawdzą się jesienią.





Hity jesiennej szafy - Agnieszka Woźniak-Starak już je ma!

W szafie prawdziwej jesieniary, czyli miłośniczki jesieni, nie może zabraknąć pewnych części garderoby, które sprawdzą się każdej jesieni. To trencze, ciepłe wełniane swetry, płaszcze, kapelusze panama, oversizowe, ciepłe marynarki, botki i sztyblety.



Agnieszka Woźniak-Starak doskonale o tym wie i gdzie by się nie pojawiła, wpasowuje się w obecne trendy.



Jednocześnie dziennikarka stawia na wygodne stylizacje, w których będzie czuła się komfortowo przez cały dzień. Nie brakuje u niej także sportowych ciuchów, które wybiera na spacery ze swoimi psami, a po nich wystarczy zmienić kilka elementów, by stylizacja nadawała się do pracy.



Jesień to idealna okazja do tego, by nieco pobawić się modą i Agnieszka Woźniak-Starak z chęcią korzysta z tej okazji. Wystarczy spojrzeć tylko na zdjęcia!

Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak nie boi się próbować nowych trendów / Baranowski / AKPA

Zdjęcie Ciepłe, wełniane płaszcze w połączeniu z jesiennymi kapeluszami typu panama, wyglądają fenomenalnie. Agnieszka Woźniak-Starak doskonale o tym wie / AKPA

Zdjęcie Jesienne trencze od lat królują na światowych ulicach. Agnieszka Woźniak-Starak wybrała taki w najmodniejszym odcieniu beżu i o klasycznym kroju / AKPA

Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak wybiera takie stylizacje, by były wygodne i nadawały się na spacery z psami / AKPA

