Agnieszka Woźniak - Starak eksponuje nogi i ogłasza koniec laby

Agnieszka Woźniak - Starak początkiem lipca pożegnała się z fanami, zapowiadając krótkie wakacje. Mylił się jednak ten, kto sądził, że prezenterka spakuje stroje bikini, materac w kształcie flaminga i zaszyje się na egzotycznej plaży. Gwiazda zdradziła bowiem, że tegoroczne wakacje spędzi w kraju.

"Nie wiem jak Wy, ale ja nie lubię latem wyjeżdżać z Polski. Tu jest tak pięknie, a nasze lato trwa tak krótko, że bardzo chętnie wykorzystam każdy ciepły dzień. Bociany mają chyba podobnie"

Wyznanie prezenterki zostało ciepło przyjęte przez fanów, którzy zgodzili się z nią, że jeśli lato to w Polsce, kraju, który ma w zanadrzu mnóstwo atrakcji i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.



W kolejnych tygodniach Agnieszka Woźniak - Starak dzieliła się z obserwatorami migawkami ze swojego urlopu. Na jej Instagramie pojawiły się zdjęcia z ukochanymi psami, z którymi pływała w jeziorze i chodziła na długie spacery. Prezenterce udało się również odwiedzić stadninę Karoliny Ferenstein - Kraśko i korzystać z uroków lata w mieście - na Instagramie pojawiły się bowiem również zdjęcia ze skąpanej słońcem Warszawy.

Agnieszka Woźniak - Starak, która w sierpniu 2019 roku przeżyła osobistą tragedię i w tragicznym wypadku straciła ukochanego męża, wraca powoli do formy i zaczyna na nowo cieszyć się życiem. Fani mocno trzymają za nią kciuki i entuzjastycznie reagują na każdą jej aktywność w mediach społecznościowych. Teraz będą mieć jeszcze więcej powodów do radości.





Agnieszka Woźniak - Starak eksponuje piękne nogi i ogłasza koniec wakacji

Na Instagramie prezenterki ukazało się właśnie nowe zdjęcie, na którym pozuje w zwiewnej, kwiecistej sukience, eksponując piękne, długie nogi. Agnieszka Woźniak - Starak siedzi na sofie i z nadzieją patrzy w przyszłość - zdradziła, że wraca do pracy i czeka na kolejne wyzwania:

- Koniec laby, za chwilę trzeba się będzie ruszyć z tej kanapy! Od jutra dziendobrytvn codziennie od 9 do 11.30. Na prośbę naszych widzów wracamy po miesięcznej przerwie. I super, bo już tęskniłam. Razem z Ewą powitamy Was w najbliższą środę, zapraszamy i do zobaczenia - napisała na Instagramie.

Trzeba przyznać, że wakacje Agnieszki nie należały do najdłuższych, ale można odnieść wrażenie, że prezenterka czuje się najlepiej, gdy jej kalendarz pęka w szwach. Trzymacie kciuki za jej nowe projekty?





