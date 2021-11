Agnieszka Woźniak-Starak w grupie ryzyka okropnej choroby

Agnieszka Woźniak-Starak znana jest ze swojej szczerości. Po tragicznej śmierci męża, Piotra Woźniaka-Staraka zaskoczyła wszystkim tym, jak szybko odezwała się do swoich fanów i to w najszczerszych słowach.

Opowiadała wówczas o naprawdę ciężkich chwilach, w których wiele wsparcia zawdzięczała rodzinie i przyjaciołom.



Często też podejmuje trudne społecznie zagadnienia i nie boi się dyskusji na ich temat. Tym razem podzieliła się prywatnym wyznaniem przy okazji Światowego Dnia Cukrzycy.



"Chciałam Wam powiedzieć coś ważnego. 14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Cukrzycy. Dlaczego to ważne? Bo cukrzyca to cichy i bardzo podstępny zabójca, choroba kłamców, bo łatwo oszukiwać siebie i innych. Cukrzyca przyczyniła się do śmierci mojej babci i mojego dziadka. Jestem obciążona genetycznie, więc profilaktycznie badam cukier. Ale w Polsce jest przynajmniej milion osób, które tego nie robią i nawet nie wiedzą, że są chore. Pozwalają cukrzycy działać w tajemnicy, a to jest najgorsze. Musicie się badać, serio." - zaskoczyła słowami Agnieszka Woźniak-Starak.



Ta podstępna choroba jak widać wyrządziła wiele zła w życiu Agnieszki, która nauczona historią najbliższych, dba o swoje zdrowie i bada się regularnie.



Reklama

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Igor Fojcik Last Man Standing czwartej edycji Ninja Warrior Polska INTERIA.PL

***

Zobacz również:



Dorota Gardias odebrała wyniki badań. Gwiazda TVN ujawniła, co z jej zdrowiem!





Dominika Figurska i Michał Chorosiński na premierze filmu "Nędzarz i Madame". Kompletnie odmienieni!



***

Więcej inspirujących materiałów o gwiazdach, modzie i stylu życia znajdziesz na naszym Instagramie!