Tajemnicza Agnieszka Woźniak-Starak z optymizmem patrzy w przyszłość!

Agnieszka Woźniak-Starak spędziła okres bożonarodzeniowy i noworoczny w towarzystwie bliskich sobie osób. Chociaż w 2019 roku dziennikarkę dotknęła ogromna tragedia i Agnieszka niespodziewanie została wdową, to powoli wracała do normalnego życia.

Chociaż wszelkie święta są dla niej jeszcze trudne do przeżycia, to jednak z optymizmem patrzy w przyszłość.

Z pewnością mówi o tym nowe zdjęcie, które opublikowała w swoich mediach społecznościowych, komentując nadejście nowego roku:



"Ciekawe, co tam się kryje za rogiem? Wszystkiego dobrego kochani!" - napisała Agnieszka Woźniak-Starak.



Na zdjęciu stoi ona razem z jednym ze swoich psów i z uśmiechem patrzy w dal. Czyżby ten tajemniczy wzrok i słowa Agnieszki były zapowiedzią czegoś wielkiego?



Wiele może na to wskazywać! Przez ostatnie miesiące gwiazda realizuje się w pracy, fani ją uwielbiają, a i niedawno w mediach pojawiły się radosne plotki na temat jej życia prywatnego!



W kulisach show-biznesu mówi się, że Agnieszka znów jest szczęśliwie zakochana. Ona jednak milczy jak zaklęta i nie komentuje doniesień. Patrząc jednak w jej oczy, można w nich znaleźć radość.



Czyżby to właśnie była miłość? Może w 2022 roku wszystko się wyjaśni!



Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Od baby bluesa do depresji Interia.tv

***

Zobacz również:



Kasia Tusk z córką w szpitalu: "Trafiłyśmy tutaj podobno w ostatniej chwili"!



Salma Hayek prezentuje bujne kształty na Instagramie! Co za dekolt!