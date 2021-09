Agnieszka Woźniak-Starak promienieje!

Agnieszka Woźniak-Starak kocha spędzać wolny czas aktywnie. Kiedy jeszcze żył jej mąż, Piotr Woźniak-Starak, para chętnie jeździła na Mazury, gdzie wypoczywali wśród pięknej przyrody.

Teraz, gdy dziennikarka przeżyła żałobę po stracie męża, znów wróciła do podróżowania i sprawia jej to wiele radości.



Jeżeli nie przebywa na Mazurach, gdzie kocha jeździć konno, to podróżuje po innych zakątkach Polski.



Tym razem gwiazda pochwaliła się, że weekend spędziła w jednym z piękniejszych miast Polski - w Krakowie.



Prezenterka opublikowała zdjęcie w swoich mediach społecznościowych, na którym spaceruje wąskimi uliczkami Krakowa, a z jej twarzy nie schodzi uśmiech.



Gwiazda wybrała na tę okazję wygodną stylizację - luźne jeansowe spodnie i ciepły zapinany na guziki sweter.



Nie wiadomo jednak z kim Agnieszka spędziła ten czas, zwiedzając Kraków. Jedno jest jednak pewne - wycieczka sprawiła, że dziennikarka wprost promienieje!

