Boże Narodzenie Agnieszki Woźniak-Starak będzie wyjątkowe

Agnieszka Woźniak-Starak ostatnio wygląda na bardzo szczęśliwą. W mediach pojawiły się plotki, że od roku gwiazda jest zakochana! Według informatora Pudelka, wybrankiem Agi jest warszawski właściciel restauracji.

Ponoć gwiazda już przedstawiła nową miłość nie tylko swoim rodzicom, ale byłym teściom, czyli rodzicom Piotra Woźniaka-Staraka.



Jeżeli to właśnie miłość dodaje jej skrzydeł, to fanom nie pozostaje nic innego, jak tylko cieszyć się jej szczęściem. Z pewnością dodatkowym źródłem radości dla dziennikarki są zbliżające się święta Bożego Narodzenia.



Chociaż będą to kolejne święta bez męża, który w tragicznych okolicznościach zmarł w 2019 roku, to Agnieszka Woźniak-Starak powoli odzyskała już dawną stabilizację w życiu.



Znów potrafi cieszyć się swoją codziennością i czeka na ten świąteczny czas, by spędzić go z najbliższymi - swoją rodziną, przyjaciółmi i psami, które bardzo kocha.



Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się nowe zdjęcie Agnieszki w bardzo świątecznym wydaniu. Gwiazda pozuje w pięknym, idealnie skrojonym garniturze w odcieniu świątecznej czerwieni.



Dookoła towarzyszą jej bożonarodzeniowe ozdoby, a Aga w treści postu pyta swoich fanów: "Gotowi na Święta?"



To z pewnością będzie dla dziennikarki wyjątkowy czas, a jeżeli doniesienia o jej nowym związku okażą się prawdziwe, to tegoroczne święta będą jeszcze bardziej niezwykłe!

