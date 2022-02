- W czasie pandemii wróciłam do prowadzenia dziennika, co miało na mnie zbawienny wpływ. Odkryłam, że to pomaga mi nie tylko uporządkować bieżące sprawy i lepiej zarządzać czasem, ale też wpływa na mnie jako artystkę. Dzięki robieniu tych zapisków mogłam lepiej wyrazić siebie w twórczej pracy nad tekstami. Poczułam, że to otworzyło nowe przestrzenie w mojej głowie i stymulowało moja kreatywność. Wcześniej wiele rzeczy upychałam w zakamarkach umysłu, nie pozwalając im, by znalazły ujście