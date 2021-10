Alżbeta Lenska szczerze o swoim życiu po chorobie. Wiele się zmieniło!

Alżbeta Lenska dobrze pamięta dzień, w którym jej życie stanęło w miejscu. Aktorka pracowała na planie, gdy nagle poczuła dziwny strzał w głowie, przewróciła się i nie mogła złapać tchu. Ból był ogromny, więc koledzy z teatru szybko wezwali karetkę, a w szpitalu okazało się, że konieczna jest natychmiastowa operacja tętniaka mózgu.

Choć operacja zakończyła się sukcesem, nie było pewne czy aktorka wróci do pełni sił, czy będzie mogła mówić i dalej pracować w zawodzie. Przy jej szpitalnym łóżku wciąż trwali najbliżsi, w tym ukochany mąż Alżbety, aktor Rafał Cieszyński, który nie opuszał jej ani na chwilę. Początki były jednak bardzo trudne - aktorka dostawała bardzo silne leki, ledwo mówiła i niewiele pamięta dziś z tego trudnego okresu. Gwiazda znana z pozytywnego podejścia do życia i promiennego uśmiechu pokonała chorobę - wróciła do domu, do męża i dzieci, a chwilę później do teatru i na plan zdjęciowy. Teraz postanowiła zdradzić, jak wygląda jej życie trzy lata po operacji.

Reklama

Instagram Post

Alżbeta Lenska cudem uniknęła śmierci. Jak dziś wygląda jej życie?

Alżbeta Lenska udzieliła właśnie obszernego wywiadu Plejadzie, w którym zdradziła jak dziś, trzy lata po chorobie wygląda jej życie. Aktorka przyznała, że teraz wie już jak z niego korzystać, wyciska każdy dzień jak cytrynę i stała się bardziej aktywna. Lenska występuje w spektaklu "Kochana pieniążki" w teatrze Capitol i stara się czerpać z życia pełnymi garściami.

- Teraz nigdy nie wiem, ile czasu mi zostało, bo bardzo się zmierzyłam z tym trzy lata temu. Bardzo się cieszę, że mam każdy dzień w gratisie. Zawsze mi się wydaje, że jestem w gratisie na ziemi — przyznaje.



Alżbeta Lenska prężnie działa także na Instagramie, gdzie motywuje swoich fanów, zaraża ich optymizmem i zachęca, by korzystali z życia, bo przecież nigdy nie wiemy, ile czasu nam zostało. Lenska zdradziła jednak, że i ją dopadają wciąż stany depresyjne, ale wtedy do akcji wkraczają jej bliscy i mąż, na którego zawsze może liczyć!



Aktorka, korzystając ze swoich traumatycznych doświadczeń zachęca również wszystkich do regularnych badań. W ostatnich latach przed operacją Lenska cierpiała regularnie na mocne migreny, ale ignorowała je, myśląc, że przecież "każdego czasem boli głowa". Dziś wie, że jej ciało już dawno dawało znaki, że dzieje się z nim coś złego, ale ona uporczywie je ignorowała. Dziś zachęca wszystkich do badań i wnikliwej obserwacji własnego organizmu - życie mamy przecież tylko jedno!

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przemysław Sadowski dosadnie o show-biznesie w Polsce Newseria Lifestyle

***

Zobacz również:



Olga Frycz ma już plan. Tuż po porodzie wyjedzie z Polski!