Andrea z "Beverly Hills 90210" skończyła 61 lat. Oto, jak się zmieniała!

Gabrielle Carteris urodziła się 2 stycznia 1961 roku w Scottsdale jako córka pośredniczki w sprzedaży nieruchomości i restauratora. Jej rodzice rozstali się gdy miała zaledwie kilka miesięcy, a matka przeniosła się z nią i jej bratem bliźniakiem do San Francisco. Serialowa Andrea uczęszczała do liceum Marin County w Kalifornii, gdzie zaczęła interesować się sztuką oraz baletem i już jako szesnastolatka występowała jako mim na European Tour. W 1983 roku Gabrielle ukończyła Sarah Lawrence College z tytułem magistra i rozpoczęła karierę rolą w operze mydlanej "Another World".

Reklama

Co ciekawe, Gabrielle od początku zatrudniana była chętnie do ról nastolatek lub kobiet zdecydowanie młodszych od niej samych, więc nie dziwi fakt, że w 1990 roku obsadzono ją w kultowej dziś roli Andrei Zuckerman, pracowitej redaktorki szkolnej gazety w "Beverly Hills 90210" Aarona Spellinga. Carteris zagrała 15-latkę, choć sama miała już wtedy 29 lat!

Chloe Ferry kusi dekoltem! Ale zdjęcia!

Demi Rose zachwyciła kreacją na sylwestra!

Neil Patrick Harris dostał od męża... wypchane repliki ich psów

Arnold Schwarzenegger podarował bezdomnym weteranom 25 domków Gabrielle Carteris opuściła serial w 1995 roku, ale dwukrotnie pojawiła się jeszcze na planie - w jednym z odcinków Andrea niespodziewanie przyjechała na urodziny swojego przyjaciela Steve'a, a kilka lat później pojawiła się w finałowym odcinku na ślubie Donny i Davida. Po odejściu z serialu aktorka została gospodynią własnego talk show, zatytułowanego po prostu "Gabrielle", ale zszedł on z ekranu po jednym sezonie.

Po odejściu z "Beverly Hills 90210" aktorka regularnie pojawiała się w filmach i serialach m.in. "JAG", "Criminal Minds" i "N.C.I.S.". W 2019 roku ponownie wcieliła się w rolę Andreii w oryginalnym reebocie serialu, "BH 90210", który współprodukowała.

Gabrielle, podobnie jak serialowa Andrea Zuckrman jest Żydówką. Prywatnie od 1992 roku jest szczęśliwą żoną maklera giełdowego, Charlesa Isaacsa. Ma z nim dwie córki.





Andrea z "Beverly Hills 90210" skończyła 61 lat. Oto, jak się zmieniała!

Zdjęcie Gabrielle Carteris w 1990 roku / Photo By Michael Ferguson/PHOTOl/agefotostock/East News / East News

Instagram Post

Zdjęcie Gabrielle Carteris w kultowym serialu Aarona Spellinga / EastNews / East News

Zdjęcie Gabrielle Carteris w filmie "Nadzieja" w 1995 roku / EastNews / East News

Zdjęcie Gabrielle Carteris w 2015 roku u boku przyjaciela z serialu Jasona Priestley'a / Eric Charbonneau/REX/EAST NEWS / East News

Zdjęcie Gabrielle Carteris w 2018 roku / FayesVision / WENN.com/agefotostock/East News / East News

Zdjęcie Gabrielle i reszta ekipy na planie "BH 90210" / Everett Collection / Everett Collection/EAST NEWS / East News

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dołącz do akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc"! INTERIA.PL

***

Zobacz również:

Salma Hayek prezentuje bujne kształty na Instagramie. Ale dekolt!

Rozenek - Majdan prezentuje imponujące ciało. Ale widoki!