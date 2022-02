Aneta Zając to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. Karierę rozpoczęła w 2000 roku, przyjmując rolę w serialu "Na dobre i na złe", później dołączyła do "Plebanii", a od 2004 roku jest jedną z największych gwiazd serialu "Pierwsza miłość". Aktorka jest także od dziecka związana z muzyką - była jedną z solistek Fasolek, a w czasach licealnych uczęszczała do Teatru Buffo na zajęcia z akrobatyki i tańca nowoczesnego. Ukończyła również szkołę muzyczną I stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu.

Ostatecznie gwiazda "Pierwszej miłości" postawiła na aktorstwo i w 2006 roku ukończyła studia w PWSFTviT w Łodzi, na które dostała się za drugim podejściem. Nigdy jednak do końca nie zrezygnowała z muzyki i w 2008 roku przyjęła propozycję wzięcia udziału w trzeciej edycji programu "Jak oni śpiewają", w którym aktorzy i celebryci wcielają się w role największych polskich i światowych gwiazd i mierzą się z ich słynnymi utworami. Aneta Zając lubi wyzwania, więc w 2014 roku wzięła także udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w parze ze Stefano Terrazzino i wygrała!

W ostatnich latach głośno było także o życiu prywatnym aktorki. W latach 2005–2012 jej życiowym partnerem był aktor Mikołaj Krawczyk, z którym Zając ma bliźniaków - Roberta i Michała. Para rozstała się, gdy dzieci skończyły roczek. Dziś aktorka znów jest szczęśliwa i jakiś czas temu pokazała swojego nowego partnera.

Aneta Zając pokazała nową fryzurę. Ale metamorfoza!

Aneta Zając pochwaliła się na Instagramie fotką, na której zaprezentowała się w całkowicie nowej odsłonie! Aktorka zdążyła nas już przyzwyczaić do swobodnej fryzury i blond włosów sięgających ramion, więc nowy wygląd jest dla jej fanów całkowitym zaskoczeniem. Gwiazda zaprezentowała się w długich, jasnych blond włosach, który podkreśliły jej urodę. Postawiła także na mocny makijaż oczu i różową szminkę. Fani są zachwyceni tą metamorfozą:



- "Śliczna", "Petarda", "Wcześnie wiosna nadeszła", "Pani Aneto nie poznałem Pani" - piszą zachwyceni.



Nowy wygląd Anety Zając skomentowały także koleżanki z planu - "Yyyyyy kim jesteś ? ;)" - spytała Urszula Dębska, a Ewa Gawryluk zostawiła pod postem wiele mówiące serduszka. A jak wam się podoba ta metamorfoza?





