Tatuaże od lat są popularnym sposobem na wyrażenie siebie i przypominają o ważnych wydarzeniach czy relacjach. W przypadku Angeliny Jolie nie jest to pierwszy raz, kiedy decyduje się na ozdobienie swojego ciała w taki właśnie sposób. Aktorka, która znana jest z wielu wyjątkowych i osobistych tatuaży, tym razem postanowiła wykonać nowy wzór wspólnie ze swoją córką. Wspólna ozdoba ciała ma dla matki i córki szczególne znaczenie.

Upamiętnienie ważnej chwili poprzez tatuaż

Angelina Jolie wraz z córką Vivienne zdecydowały się na taki sam tatuaż, którym jest napis "Stay Gold". Jak podają media, ma on specjalne znaczenie dla obydwu kobiet. "Stay Gold" to bowiem symboliczny hołd dla broadwayowskiego musicalu "The Outsiders" (pol. "Wyrzutki"), nad którym Angelina Jolie pracowała jako producentka, a Vivienne wspierała ją na każdym kroku.

Nie jest to jednak kolejny projekt artystyczny - dla Jolie to coś więcej. Jest to przede wszystkim pierwszy musical, przy którym pracowała razem ze swoją córką. Vivienne pełniła rolę asystentki swojej mamy, ucząc się przy tym nie tylko procesu tworzenia produkcji, lecz również poznając kulisy pracy w branży artystycznej.

Angelina Jolie i Vivienne Jolie-Pitt pracowały wspólnie nad broadwayowskim musicalem "The Outsiders" Jamie McCarthy/WireImage Getty Images

Symboliczne przesłanie "Stay Gold"

Sam tatuaż "Stay Gold" ma głębokie znaczenie. Słowa te pochodzą z wiersza Roberta Frosta, który stał się ważnym elementem fabuły "The Outsiders". Jest to poetyckie przypomnienie, by nie tracić niewinności, szczerości i autentyczności szczególnie w trudnych chwilach. Dla Jolie i Vivienne, ten tatuaż może być osobistym przesłaniem, które ma przypominać im o wartości wspólnych chwil i tym, aby zawsze zachowywać swoje wewnętrzne światło, niezależnie od wyzwań, jakie stawia przed nimi życie.

Tatuaż, który obie wykonały, symbolizuje więc nie tylko wspomnienia związane z musicalem, ale także głębsze, uniwersalne przesłanie. Fani Jolie dostrzegają w tym działaniu odzwierciedlenie jej filozofii życiowej. Aktorka, znana z zaangażowania w sprawy społeczne, ochronę praw człowieka i działalność charytatywną, często mówiła o tym, jak ważne jest, aby być sobą i dbać o to, co w nas najlepsze.

Podczas gdy Angelina Jolie pracowała jako producentka musicalu „The Outsiders”, Vivienne wspierała ją jako jej asystentka Theo Wargo/Getty Images for Tony Awards Productions Getty Images

Rodzinne wartości na pierwszym miejscu

Warto wspomnieć, że większość tatuaży Jolie ma osobiste znaczenie. Aktorka już wcześniej decydowała się na takie kroki, aby symbolicznie oddać hołd różnym momentom swojego życia. Wśród jej kolekcji znajdują się tatuaże upamiętniające miejsca, w których były jej dzieci, współpraca z organizacjami charytatywnymi, a także symbole duchowe.

Wielu fanów podziwia Angelinę Jolie nie tylko za jej talent aktorski, ale także za to, jak dobrze radzi sobie w roli mamy. Mimo światowej sławy i zgiełku Hollywood, aktorka nieustannie stara się, aby jej dzieci dorastały w atmosferze miłości, zrozumienia i wsparcia. Vivienne, najmłodsza z sześciorga dzieci Jolie, zdaje się być szczególnie blisko związana z matką. Decyzja o wspólnym tatuażu tylko to potwierdza.

