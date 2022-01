Ania Lewandowska zachwyca w bikini. Mąż musi być dumny

Anna Lewandowska ze światem sportu jest związana niemal od zawsze. W wieku 11 lat zaczęła treningi karate i to z tym sportem łączyła swoją przyszłość. Jednak finalnie została trenerką personalną i to właśnie to przyniosło jej niesłychany rozgłos.

Anna Lewandowska zdradza swoje sposoby na ekologiczne i oszczędne życie Nie da się ukryć, że początkiem jej popularności było jednak małżeństwo z Robertem Lewandowskim. Sportowe małżeństwo uzupełnia się i kibicuje sobie wzajemnie na każdym kroku.



Ostatnio Ania była niezwykle dumna z męża, który zwyciężył w plebiscycie FIFA The Best. Pochwaliła męża publicznie na swoim profilu w mediach społecznościowych i opublikowała ich wspólne zdjęcie.



Dzień później na profilu Ani pojawiło się zdjęcie, z którego również ona sama może być dumna. Na fotografii widnieje Anna, która pozuje z kusym, błękitnym bikini i prezentuje nienaganną sylwetkę.



Nikogo już nie dziwi, że żona Lewandowskiego cieszy się figurą wyrzeźbioną latami ćwiczeń i wyrzeczeń, ale wciąż wywołuje to podziw u fanów Anny.



Na zdjęciu nie widać ani grama tłuszczu na idealnym ciele trenerki, wyłącznie w oczy rzuca się umięśniony brzuch, na który sportsmenka tak ciężko pracowała, nawet po dwóch ciążach.

Nie tylko w bikini Ania Lewandowska wygląda obłędnie. Ten garnitur pokochały fanki trenerki

Ania Lewandowska znana jest z tego, że po zrzuceniu sportowych ciuchów, lubi bawić się modą. Gdy tylko ma okazję wyjść z przyjaciółmi, czy udać się na imprezę branżową, zachwyca. Wówczas bikini zamienia na coś bardziej wytwornego.



Ostatnio gwiazda zachwyciła swoich fanów wyjątkową stylizacją - garniturem.



Lewandowska opublikowała kilka dni temu zdjęcie, do którego pozuje w doskonale skrojonym garniturze w odcieniu jasnego brązu. W takim wydaniu rzadko można zobaczyć Anię, więc fani oszaleli i nie szczędzili jej komplementów w komentarzach.



To nie pierwszy raz, gdy trenerka wybrała garnitur na ważną okazję. Stało się tak również, gdy pojawiła się na jednej z gal w białym garniturze.



A wy w jakim wydaniu wolicie Anię? Sportowym czy eleganckim?

