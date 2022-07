Kim są WAGs? Czy Anna Lewandowska znajdzie nowe koleżanki?

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony wzbudza wiele emocji wśród wielbicieli sportu. Jest to nie lada wydarzenie i nic w tym dziwnego, że fani piłkarza są ciekawi tego, jak poradzi sobie w nowej drużynie. Przewidywała losy Polski, a teraz ujawnia. "Kod, który otwiera drzwi"

Nie mniej emocji wywołuje Anna Lewandowska, która dzielnie wspiera męża w jego sportowej karierze. To dla niej również ogromna życiowa zmiana, która wiąże się z przeprowadzką do nowego kraju i z nawiązywaniem nowych znajomości. Wśród jej nowych znajomych mogą znaleźć się partnerki innych piłkarzy FC Barcelony, czyli tzw. WAGs. WAGs (ang. Wives and Girlfriends), to skrót określający po prostu partnerki, żony piłkarzy. Na początku określenie to było stosowane tylko do angielskich ukochanych piłkarzy, ale teraz termin ten jest tak popularny, że obejmuje cały świat piłki nożnej. Kto więc znajduje się wśród hiszpańskich WAGs i czy Anna Lewandowska znajdzie z nimi wspólny język?

Hiszpańskie WAGs: Tam już nie króluje Shakira

Do tej pory najsłynniejszą WAGs w FC Barcelonie była Shakira, ukochana Gerarda Pique. Para jednak niedawno się rozstała w atmosferze skandalu i teraz już nie mówi się o niej jako o królowej tamtejszych WAGs. Obecnie jednak sporo mówi się o Katrine Friis, która jest partnerką Duńczyka, Andreasa Christensena. Instagram Post

Okazuje się, że Anna Lewandowska może znaleźć wspólny język z Katrine, bo ona sama została niedawno pierwszy raz mamą. Wspólnych tematów do rozmów nie powinno więc brakować. Podobnie sytuacja wygląda z Romarey Venturą, która jest żoną Jordiego Alby. Para również ma dwójkę dzieci. Kolejną ciekawą WAGs jest Coral Simanovich, czyli żona Sergi Roberto. Kobieta o mocnym charakterze, za co może polubić ją Anna Lewandowska. Coral Simanovich jest modelką i jednocześnie projektuje ubrania, a w przeszłości ma przygodę z... izraelską armią. Wstąpiła do niej jako 18-latka. Sportowe porozumienie Anna Lewandowska może znaleźć z Sirą Martinez, która zawodowa zajmuje się jeździectwem, więc pasję do sportu ma we krwi, podobnie jak Anna i Robert.

