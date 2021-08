Anna Lewandowska z Aleksandrą Dec królują na parkiecie

Anna Lewandowska jest nie tylko sławną trenerką personalną, której ćwiczeniami ekscytuje się tysiące osób. Okazuje się, że poza licznymi talentami Lewandowska kryje w zanadrzu jeszcze jeden - taniec! Jak możemy się o tym przekonać? Wystarczy obserwować jej ostatnie doniesienia w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się momentami ze swojego prywatnego życia.

Anna Lewandowska tańczy z przyjaciółką

Możemy się przekonać, że Anna Lewandowska zadała szyku na weselu swojej kuzynki, na które wybrała kreację projektantki Magdy Butrym. Teraz natomiast opublikowała na Instagramie dwa filmiki, na których tańczy wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką, Aleksandrą Dec, do piosenki "If Ain't Got You" Alicii Keys. Obie panie doskonale poradziły sobie na parkiecie, zachwycając energią.





Zdjęcie Anna Lewandowska zaszalała! Wywija na parkiecie z Olą Dec / @annalewandowskahpba / Instagram

Zdjęcie Anna Lewandowska i Ola Dec poznały się przy okazji treningów karate / Instagram/@annalewandowskahpba / Instagram

Kim jest Aleksandra Dec?

Aleksandra Dec urodziła się 18 czerwca 1989 roku. Jest bliską przyjaciółką Anny Lewandowskiej już od kilkunastu lat. Panie trenowały razem zawodowo karate - Aleksandra Dec odniosła w tej dziedzinie duże sportowe sukcesy, zdobywając kilka medali podczas mistrzostw. O ile Lewandowska - jeszcze jako Anna Stachurska - specjalizowała się w karate kata i kumite, Aleksandra Dec wybrała en-bu (dwójki sportowe w układzie: kobieta / mężczyzna i mężczyzna / mężczyzna).



Przyjaciółka Lewandowskiej jest jednocześnie jej partnerką biznesową i jako specjalistka do spraw marketingu współpracuje z Lewandowską przy jej projektach. Tak pisze o niej sama Anna Lewandowska na swoim oficjalnym blogu:





Doświadczona manager ds. marketingu z kilkunastoletnią praktyką w planowaniu, organizacji i realizacji eventów. Była reprezentantka Polski w karate tradycyjnym. Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski i Europy. Instruktor karate tradycyjnego oraz certyfikowany instruktor Blackroll. Miłośniczka biegów OCR oraz zdrowego odżywiania

Lewandowska i Dec są ze sobą niezwykle blisko, wspierając się na różnych płaszczyznach. Często także widać gesty tego wsparcia w mediach społecznościowych - tak było m. in. podczas urodzin Oli Dec, gdy Anna Lewandowska składała jej życzenia na swoim profilu instagramowym. Pisała wtedy:





Dzisiaj moja najlepsza przyjaciółka Ola Dec ma 38 urodziny, a podkreślam to z dumą, bo wygląda w dalszym ciągu na 22 lata. Olcia Ty moja, Ty wiesz czego ja Ci życzę. Kocham całym sercem

Mój "Pyszcz" ma dzisiaj urodziny (nazywamy tak siebie, odkąd pamiętam). Znamy się od... nastu lat i dogadujemy idealnie, być może dlatego, że obie zdecydowanie nie jesteśmy w typie "słodkich dziewczynek". Latami wspólnie trenowałyśmy karate w reprezentacji Polski, a dziś razem pracujemy. Tak, jesteśmy dowodem na to, że można łączyć przyjaźń z pracą. Być może dlatego, że Ola rozumie mnie jak nikt inny. (...) Olu, wszystkiego, co najlepsze dla Ciebie, mój najukochańszy pyszczku (...) Przyjaciółki to można mi pozazdrości

Jak widać, obie panie śmiało mogą powiedzieć o sobie, że łączy je już nie tylko wieloletnia przyjaźń czy interesy, ale również niesłychany talent do tańca!



