Anna Lewandowska pokazała gorące zdjęcie

Ania Lewandowska niezmiennie od lat zachwyca swoich fanów tym, jak wygląda.

Żona Roberta Lewandowskiego to jedna z czołowych trenerek w Polsce, która rozwija swoje imperium od lat.



Obecnie może pochwalić się swoją prężnie działającą marką oraz sporym zainteresowaniem jej obozami treningowymi.



Ona sama jest wizytówką tego jak dobrze wykonuje swoją pracę. Zdrowy styl życia - regularne ćwiczenia i zbilansowana dieta dały niesamowite efekty i Ania chętnie chwali się swoim ciałem, by zmotywować do sportu swoje fanki.



Ostatnio gwiazda pokazała nowe zdjęcia, do których pozuje w kobiecym body i w sportowym zestawie. To właśnie tam widać, jak bardzo umięśniony brzuch ma Anna.



Po dwóch ciążach nie ma już śladu, a trenerka może poszczycić się najlepszą formą, jaką ma od lat. Fani nie szczędzili jej z tej okazji komplementów.

