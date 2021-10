Anna Mucha kusi zdjęciem i zaskakuje wyznaniem!

Anna Mucha jest piękną kobietą i wiele fanów wzdycha na jej widok. Aktorka jest tego świadoma i często publikuje zdjęcia w swoich mediach społecznościowych, które rozgrzewają internautów.

Tym razem jednak miała ważny powód, by opublikować swoje nagie zdjęcie, na którym zasłania ciało balonami w kształcie serc.



Wszystko po to, by zwrócić uwagę internautów na to, co miała do powiedzenia.



"Nikt nie będzie nam mówił kogo MAMY/POWINNISMY/MUSIMY kochać. miłość jest wolna… jest dobra. jest szczera i piękna. Jesteśmy równi i bezbronni wobec miłości. Ten post jest wyrazem wsparcia. Jest mi przykro, ze muszę mówić o sprawach oczywistych. Kochajmy się" - przekonuje z wielką mocą Anna Mucha w swoim wpisie.

Fani poparli jej słowa i nie szczędzili jej komplementów w komentarzach. To nie pierwszy raz, gdy gwiazda zabiera głos w ważnych, społecznych sprawach. Aktorka znana jest ze swojego ciętego języka i bezkompromisowości w tematach dyskryminacji.



