Anna Popek została prezenterką porannego programu emitowanym na antenie TV Republika. Przypomnijmy, że wskutek zmian w Telewizji Polskiej, dotychczasowi prowadzący "Pytania na śniadanie" musieli pożegnać się z prowadzeniem programu. Wśród nich znalazła się Anna Popek. Teraz można ją oglądać we wspomnianej stacji.

- Przygotowując mój nowy program śniadaniowy w TV Republika sięgnęłam pamięcią do wizyty w Paryżu. Wtedy chłonęłam architekturę, muzykę, sztukę, zbiory muzealne , zapachy i smaki Paryża. Te wspomnienia oraz wiedza, którą zdobyłam będą inspiracją do naszego porannego pasma. Spodziewajcie się więc tego, co najlepsze, najciekawsze, najbardziej potrzebne i piękne - napisała na Instagramie.