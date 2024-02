Anna Popek po ostatnich zawirowaniach związanych z prowadzeniem programu "Pytanie na śniadanie" koncentruje się na innych sprawach. Prezenterka dba o regularny kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama. W ostatnim czasie często pokazuje, jak spędza czas wolny, wspomina co nieco o nowych projektach zawodowych i zdradza, jak dba o formę.

Popek korzysta też z każdej możliwej okazji, by zaprezentować inspirującą stylizację. Nowe zdjęcie i dołączony do niego wpis wywołał niemałe poruszenie.

- Środek, balans, równowaga- tego potrzebujemy ciągle. Równowagi w smakach i jedzeniu, w pracy i w odpoczynku, w emocjach i w rozumie. Równowagi w byciu z innymi i byciu w samotności. Równowagi w dbaniu o wygląd i w dbaniu o wnętrze. W trosce o innych i o siebie - napisała na Instagramie.

- Jeśli jakaś część naszego życia przeważa nad innymi- zazwyczaj kończy się to nie najlepiej - podsumowała.

Anna Popek pozuje w modnej sukience. Absolutny hit

Do wpisu dołączyła zdjęcie, do którego pozuje w prostej, dzianinowej sukience w beżowym kolorze. Prosta i klasyczna sukienka to idealne rozwiązanie na chłodniejsze dni, sprawdzi się też niemal na każdą okazję.

Anna Popek postawiła na długość midi i model odsłaniający ramiona. Sukienka podkreśliła jej zgrabną sylwetkę.

Anna Popek postanowiła trochę "podkręcić" stylizację okularami z czarnymi oprawkami i delikatną biżuterią. Wybrała niewielkie, złote kolczyki w kształcie koła i pierścionek.

Dzianinowa sukienka: jak nosić

Jak widać na przykładzie prezenterki, beżowy kolor sukienki jest świetną bazą zimowego outfitu. Długość midi, maxi, krój oversize? To nieistotne. Dzianinowa sukienka wygląda świetnie w wersji z kozakami lub botkami. Można dobrać do niej klasyczny trencz, ramoneskę czy wełniany płaszcz.

Chociaż beż czy czerń to najczęściej wybierane kolory dzianinowych sukienek, lutową szarugę możemy przełamać intensywnym odcieniem. Fiolet, róż, czerwień, a może pomarańcz? Dzięki takim "pomocnikom" stworzysz wyrazisty look. Dzianinowa sukienka to świetny wybór, jeśli chcemy wyeksponować figurę.

To też dobry wybór nie tylko na jesień i zimę. Już niebawem dni zaczną robić się cieplejsze, ale zimowa aura z pewnością da o sobie znać. Pogoda zapewne będzie zmienna, ale również taka sukienka pomoże ci stworzyć look na wczesną wiosnę. Jeśli chcesz stworzyć casualowy outfit, wystarczy, że zamiast botków założysz sneakersy lub trampki. Możesz też łączyć dzianinową sukienkę ze szpilkami. Do tego klasyczny trencz i stylizacja gotowa.