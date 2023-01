Anna Popek to doświadczona polska dziennikarka. Zaczynała karierę przed kamerami TVP Katowice. Szybko jednak dołączyła do zespołu ogólnopolskiego kanału Telewizji Polskiej. Mimo zawirowań politycznych, pozostała wierna tej stacji. Współprowadzi "Wielkie Testy TVP" oraz program "Wstaje dzień".

Aktywność Anny Popek nie ogranicza się do telewizji. Dziennikarka jest użytkowniczką mediów społecznościowych. Na Instagramie chętnie pokazuje, jak wygląda jej praca "od kuchni". Nierzadko dzieli się także kadrami z wyjazdów i wakacji.

Anna Popek wybrała się na wakacje. Słońce, plaża, lazurowa woda

Obecnie Anna Popek wypoczywa w Meksyku. Korzysta z pięknej, słonecznej pogody i opala się na tamtejszych plażach. Wczoraj dziennikarka podzieliła się z internautami zdjęciem w bikini. 54-letnia gwiazda w czarnym stroju kąpielowym prezentuje się fenomenalnie. Popek może pochwalić się smukłą i wysportowaną sylwetką.

Prezenterka TVP we wpisie nawiązała do dzieciństwa. - Kiedy ostatnio budowaliście zamki z piasku? Piasek tu w Meksyku jest bieluteńki i drobniutki jak mąka. Kiedy miesza się go z wodą, ma konsystencję drożdżowego ciasta. Stwarzanie takich piaskowych światów przenoś mnie w czasy dzieciństwa, kiedy z rodzicami jeździliśmy na wakacje nad polskie morze. Dobre wspomnienia to najpiękniejsze, co mamy... ale na rzeczywistość tutaj też nie mogę narzekać - napisała.

Fani Anny Popek zachwyceni. "Piękność"

Pod najnowszym zdjęciem Ann Popek w okamgnieniu pojawiły się pochlebne komentarze. Fani dziennikarki życzyli jej miłego pobytu, regeneracji i efektywnego wypoczynku. Wiele osób zwróciło uwagę na zgrabną figurę prezenterki TVP. Pod postem nie brakowało zachwytów. "Petarda" - stwierdził jeden z obserwatorów Popek. "Jest pani przepiękną kobietą" - zgodził się inny.

Wow, jaka piękność!

Extra, z samego rana zobaczyć takie piękne zdjęcie.

Nie można tak pięknie wyglądać!

