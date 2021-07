Anna Wendzikowska prezentuje ciało w drapieżnym bikini!

Anna Wendzikowska na urlopie

Anna Wendzikowska nie ukrywa, że jej życiową pasją jest podróżowanie. Nawet, gdy na świecie pojawiły się jej dwie córeczki, nie zrezygnowała z tego sposobu życia.

Wręcz przeciwnie, postanowiła swoim dzieciom pokazywać świat, zwiedzając go.



Nawet teraz, gdy pandemia koronawirusa wciąż szaleje na świecie, nie zaprzestała podróżowania. Obecnie gwiazda przebywa w niezbyt popularnym wśród influencerów miejscu.



Na urlop wybrała się do Wspólnota Saint-Barthélemy, która leży na terytorium Małych Antyli. Piękne plaże i oszałamiające widoki, to nie wszystko czym gwiazda chwali się obecnie w swoich mediach społecznościowych.



Anna Wendzikowska od dawna trenuje taniec na rurze, czyli pole dance i doskonale służy to jej ciału. Można powiedzieć, że 39-latka jest w swojej szczytowej formie.



Widać to doskonale na jej nowych zdjęciach, gdzie pozuje w kostiumach kąpielowych. Fani nie szczędzą jej komplementów w komentarzach, ale także pytają zniecierpliwieni, kiedy zamierza wrócić z wojaży, bo stęsknili się za jej pracą w telewizji.



